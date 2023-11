Al ruim 60 jaar ijvert China voor een onafhankelijke Palestijnse staat, maar in Peking stellen ze zich nu neutraal op. Geen steun voor Hamas én geen steun voor Israël. China kan bemiddelaar worden en heeft daar volgens experts genoeg belangen bij.

"Ze zijn toch een beetje aan de kant van Palestina, maar minder dan normaal", zegt China-kenner Fred Sengers. "Ze hebben zich nog niet uitgesproken en een kant gekozen. Formeel zijn ze neutraal, maar toch iets kritischer opgesteld nu ten opzichte van Israël."

Narratief in staatsmedia

In de Chinese staatsmedia wordt vooral het Palestijnse perspectief gemeld. "Er is gemeld dat er een bloedige aanval van Hamas was, maar de nadruk ligt nu op het Palestijnse leed en de Israëlische aanval op Gaza."

"Logisch, want dat is nu het verhaal dat aan de gang is", gaat Sengers verder. "Maar de ontvoerde mensen door Hamas worden niet meer genoemd. Dat is opvallend, omdat daar ook een Chinese staatsburger tussen zit. Dat is gemeld, maar komt nu niet meer goed uit in narratief."

Bemiddelaar

De Chinese Minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei vandaag dat de internationale gemeenschap 'dringend moet handelen' om een einde te maken aan de humanitaire ramp die zich in Gaza voltrekt. Dit zei hij tijdens een gesprek met meerdere ministers van Arabische landen. En president Xi belde vandaag met Macron over de oorlog.

De bemiddelende rol is volgens Sengers niet heel nieuw. "China streeft al een paar jaar naar een tweestatenoplossing in Israël. Het land heeft veel baat bij een oplossing voor dat gebied."

Stabiliteit belangrijk

De stabiliteit van de regio is belangrijk vanwege de economische belangen van China, legt Sengers uit. "Ze zijn een belangrijke afnemers van energie en grondstoffen uit die regio. Dan zijn ze er natuurlijk bij gebaat dat er geen escalatie is."

De banden met Israël zijn er ook, maar minder sterk. "Dat is gewoon een handelsrelatie", zegt Sengers. "Israël is bijvoorbeeld belangrijk als leverancier van technologie."

Verschuivingen op wereldtoneel

Bij het gesprek tussen Joe Biden en Xi werd het conflict hoog op de agenda gezet. De Amerikanen denken ook dat de hulp van China nodig is. "Iran is voor de VS niet betrouwbaar. Maar China wel, en die hebben weer goede banden met Iran, die dan weer lijntjes hebben met Hesbollah."

Door de oorlog lopen de belangen van China en Rusland wel door elkaar heen, verolgt Sengers. "Rusland heeft baat bij destabilisering en een hoge olieprijs in het Midden-Oosten. China wil dat juist niet."