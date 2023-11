Rawan Sulaiman mag zich geen ambassadeur noemen, wél hoofd van de Palestijnse missie in Nederland. En daarmee is ze de enige formele vertegenwoordiger van de Palestijnen in ons land. Een maand na de aanval op Israël wil ze geen afstand nemen van Hamas.

Op 7 oktober, vlak nadat Israël de Gazastrook voor het eerst met raketten bestookt als vergelding op de aanslag van Hamas, gaf Sulaiman een eerste statement: "Opnieuw vergeet de internationale gemeenschap de hoofdoorzaak van wat er vandaag gebeurt in context te plaatsen."

Ambassadeur wijst op onderdrukking

Ze doelde daarmee op "decennia aan bezetting, apartheid, kolonisatie en het falen van de internationale gemeenschap om Israël, de bezettende macht, verantwoordelijk te houden voor de continue schendingen van het internationaal recht".

De internationale gemeenschap heeft volgens haar jarenlang weggekeken en het huidige geweld is daarvan het gevolg. Nu, precies een maand later, is haar lezing over het conflict onveranderd: "De Palestijnen worden al 75 jaar lang onderdrukt. En dat kan omdat de internationale gemeenschap geen vuist heeft kunnen maken tegen wat er nu gebeurt."

'Nederland kan belangrijke rol spelen'

Als vertegenwoordiger van de Palestijnen zegt Sulaiman met iedereen te spreken die zich hard maakt voor het internationale recht. "Iedereen is het ermee eens dat een militaire oplossing nooit de oplossing zal zijn. Dat moet een politieke zijn. En ik denk dat Nederland daar een belangrijke rol in kan spelen."

Daarmee doelt ze op het feit dat het Internationaal Strafhof in Den Haag zetelt en gesprekken die ze hier met politieke partijen voert. Maar als we haar vragen met wie ze dan specifiek praat, antwoordt ze: "Ik weet niet of dit nu het discussiepunt moet zijn. Ik ben bereid met iedereen te spreken, omdat ik een rechtvaardig doel heb."

Afhankelijk van Palestijnse Autoriteit

Die onduidelijkheid laat meteen zien hoe ver haar slagvaardigheid reikt, zegt de Palestijns-Nederlandse politicoloog Radi Suudi. "Ik ken haar als een hele integere en intelligente vrouw. Ze werkt heel hard en is niet iemand die in haar ambtswoning blijft zitten. Maar ze moet wel roeien met de riemen die ze heeft.

Suudi, die ook journalist is, volgt het Israëlisch-Palestijns conflict op de voet. Hij ziet dat de officieuze ambassadeur weinig kan bewerkstelligen. "Dat komt door de Palestijnse Autoriteit die ze vertegenwoordigt. Daar ben ik kritisch op. Ik vind niet dat president Abbas en zijn collega's de urgentie uitstralen die bij dit verhaal hoort."

'Abbas, kijk naar Zelensky'

De Palestijnse Autoriteit, die het gezag heeft over de Westelijke Jordaanoever, geeft namelijk maar weinig interviews, zegt Suudi. Bovendien gaan de machthebbers vooral in topconferenties met Westerse politici om tafel. "Maar om Westerse democratieën aan je kant te krijgen, moet je veel meer doen."

"De manier van politiek bedrijven staat haaks op de 21ste eeuw", vindt hij. "Je moet groepen mensen bewegen, bottom up. Zo bedrijf je politiek in Westerse democratieën. Abbas had een toespraak moeten houden richting zijn eigen volk, maar hij zit in Ramallah op zijn stoel. Vergelijk hem maar met de Oekraïense president Zelensky: dat is een vent die indruk maakt. Abbas is 87 en heeft de uitstraling van een hoogbejaarde man."

Mensen op de been brengen?

De terughoudendheid van Abbas zorgt ook voor stroperigheid binnen de diplomatieke mogelijkheden voor de Palestijnse vertegenwoordigers, ziet de politicoloog. "In de VS en in Engeland zitten ook zeer capabele ambassadeurs, maar zij kunnen ook niet veel vanwege de passieve houding vanuit Ramallah."

Zo zou vertegenwoordiger Sulaiman in Nederland volgens hem gemeenschappen op de been moeten kunnen brengen. En ze moet wat hem betreft ook instituten als het Internationaal Strafhof en het Vredespaleis gebruiken om een discussie op gang te brengen. "En dat gebeurt veel te weinig."

'Ik vertegenwoordig alle Palestijnen'

En dan speelt ook nog de verhouding van de Palestijnse Autoriteit tot Hamas, die de controle heeft over de Gazastrook. Sulaiman zet zich na herhaaldelijk vragen niet af van Hamas, dat door Nederland als terroristische organisatie wordt gezien. "Ik vertegenwoordig alle Palestijnen", zegt ze daarover.

"Vanuit haar positie snap ik dat ze met haar bewoordingen aan de veilige kant gaat zitten", reageert Suudi. "Maar aan de andere kant denk ik dat je op een gegeven moment hele scherpe kritiek op ze moet hebben. Hamas heeft Palestijnen in Gaza in een hele gevaarlijke situatie gebracht. Hamas heeft een onverantwoordelijke daad begaan. Als je dat niet veroordeelt, komt je eigen politieke geloofwaardigheid in gevaar."