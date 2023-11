De aanval op Israël was een glorieuze operatie, maar wel 'puur Palestijns'. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah gaf vandaag zijn eerste speech sinds de start van de oorlog. Aanhangers schoten juichend met geweren, maar veel Libanezen zijn ook teleurgesteld.

Want Nasrallah lijkt zijn handen enigszins af te trekken van het conflict: "Tussen de regels door hoor je hem eigenlijk zeggen dat Hezbollah niet meer gaat doen dan ze nu doen. Hij zegt dat Hezbollah niets af wist van Hamas' aanval op Israël, maar niemand in Libanon gelooft dat," zegt Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit.

Ambivalente mix aan reacties

Stel doet veel onderzoek naar Hezbollah en is vaak in Libanon: "Veel Libanezen hebben toch het gevoel, als Nasrallah al niet 'all in' gaat wie dan wel? Ze zijn bang dat de Palestijnen het nu verder zelf maar moeten doen en dat zich een genocide zal voltrekken."

Toch zijn veel mensen ook opgelucht: "Ze waren heel bang dat Libanon een oorlog zou worden ingetrokken. Dat lijkt niet te gebeuren. Het is dus een hele ambivalente mix aan reacties."

De tweestatenoplossing in het Israëlisch-Palestijns conflict uitgelegd

Traumatisch herinneringen

De toespraak van Nasrallah werd massaal bekeken in Libanon. Pleinen in heel het land waren volgestroomd om de speech op grote schermen te volgen. "Het land hield vandaag zijn adem in. Een vriendin stuurde mij vooraf dat deze speech haar lot bepaald. Zo wordt dat door Libanezen gevoeld", zegt Stel.

Want de oorlog roept in Libanon veel traumatische herinneringen op aan het jaar 2006. Nadat Hezbollah Israëlische militairen gijzelde, reageerde Israël met vele raketregens op het zuiden van Libanon en op Beiroet.

Een derde van de krijgsmacht

Toch is het niet zo dat Hezbollah zich helemaal terugtrekt uit de oorlog. Stel: "De beschietingen tussen Israel en Hezbollah zullen gewoon doorgaan, verwacht ik."

"Nasrallah gaf aan dat een derde van Hezbollah al ingezet wordt nu. Maar meer zal dat voorlopig niet worden", zegt Stel.