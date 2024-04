President Joe Biden verliest veel steun binnen zijn eigen partij. De oorlog in Gaza leidt tot grote demonstraties in het hele land waarbij vooral progressieve Democraten van zich laten horen. Het kan de herverkiezing van Biden in gevaar brengen.

Wanneer president Joe Biden campagne voert, is een bezoek aan Scranton in Pennsylvania een vast onderdeel. Het is tenslotte zijn geboorteplaats en symboliseert zijn nauwe band met de arbeidersklasse en de gemeenschappen die hij zegt te vertegenwoordigen. Gewoonlijk wordt hij daar met open armen ontvangen, maar dit jaar is de sfeer duidelijk anders.

Teleurgestelde Democraten

Op ongeveer 100 meter van zijn ouderlijk huis, waar Biden op dat moment een bezoek brengt, staan pro-Palestijnse-demonstranten. Door een megafoon roepen de activisten leuzen die duidelijk hoorbaar moeten zijn voor president Biden: "Biden, Biden, you can't hide. We charge you with genocide."

Een halfjaar voor de verkiezingen gaat het niet meer over de hoge leeftijd van de president of de inflatie, maar komen we vooral teleurgestelde Democraten tegen die niet begrijpen waarom hun president Israël nog steeds onvoorwaardelijk steunt.

Studenten op de barricades

Op enkele Biden-fans na, horen we op straat veelal dezelfde boodschap. "Veel mensen uit Scranton, net als ik, hebben bij de vorige verkiezingen op Biden gestemd. Maar dat zal ik dit jaar niet doen. Hij is hier niet meer welkom, wat mij betreft", vertelt een jonge Democraat aan ons.

Ook op doorgaans Democratische bolwerken klinkt de kritiek op president Biden luider dan ooit. De campussen van de meest vooraanstaande universiteiten van de Verenigde Staten zijn sinds de oorlog in Gaza veranderd in een broeinest van activisme. Van Columbia en Yale tot Harvard: door heel Amerika gaan studenten de barricades op.

Nek aan nekrace

Als je kijkt naar de peilingen dan zie je dat president Biden het zich niet kan veroorloven om kiezers kwijt te raken. Niet vaak was een zittende president zo impopulair.

Zelfs Trump scoorde in zijn laatste halfjaar voor de verkiezingen beter. De komende verkiezingen zijn dan ook zeker geen gelopen race. Het belooft een nek aan nekrace te worden tussen Biden en Trump.

'We zijn er helemaal klaar mee'

"Joe, ik heb voor jou campagne gevoerd, ik ben van deur tot deur gegaan, ik heb voor je gevochten. Ik geloofde dat jij pal stond voor mensenrechten. Je verliest me, vriend. En misschien verlies je zelfs de verkiezingen", vertelt een demonstrant voor de poort van Columbia University in New York als we hem vragen naar zijn standpunt.

"Als je je Israël-beleid niet verandert, stemmen we niet opnieuw op je voor het Witte Huis. Hij kan ons belastinggeld niet gebruiken om bommen te kopen die worden gedropt op kinderen in Gaza", zegt een ander. "We willen dat hij begrijpt dat hij niet kan vertrouwen op ons als liberalen alleen omdat we Democraten zijn. We zijn er helemaal klaar mee."

Prominente Democraten

Onder druk van dit soort demonstraties is Biden voor zijn doen kritischer geworden op Netanyahu, maar voor veel Democraten is dit bij lange na niet genoeg. En het zijn niet alleen een paar demonstranten. Ook prominente leden binnen de Democratische Partij willen niets meer met de president te maken hebben.

Sadaf Jaffer was burgemeester namens de Democraten in Montgomery, New Jersey. Als fervent aanhanger van de Democratische partij heeft ze zich altijd ingezet voor haar politieke overtuigingen. 3 jaar geleden voerde ze campagne voor Biden tijdens de vorige verkiezingen, maar daar schaamt ze zich nu voor.

Steun van minderheden

"Ik geloofde echt dat hij het beste voor had met ons en dat hij op zou komen voor minderheden. Ik had verwacht dat hij menselijker zou zijn dan Donald Trump, maar ik ben erg teleurgesteld in hem. Hij geeft niets om Palestijnse levens en het leed dat zij doormaken. Het is echt schokkend", vertelt ze.

Die teleurstelling is extra groot, omdat Biden de vorige verkiezingen juist wist te winnen met de steun van minderheden. Zwarte Amerikanen maar ook Amerikanen met een Arabische achtergrond. Dat zijn precies de mensen die hij nu van zich vervreemd en die daarom thuis dreigen te blijven bij de verkiezingen in november. Als dat gebeurt, kan Biden in serieuze problemen komen. Maar wat als dit betekent dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt?

'Het is heel verdrietig'

"Ik heb me altijd ingezet voor de Democratische partij, omdat ik dacht dat het dezelfde idealen had als ik, dat we in mensenrechten geloven", vertelt Jaffer.

"Het is heel verdrietig, maar ik geloof niet meer dat deze regering zal doen wat Democraten willen. Het zal er echt van afhangen of hij zijn standpunt verandert. Maar doet hij dat niet dan zal ik absoluut niet op hem stemmen."