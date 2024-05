Kunnen we alleen nog over Gaza praten als het verpakt wordt in cynische grappen? Komiek Shariff Nasr is half Palestijns. Hij merkt dat publiek niet graag geconfronteerd wordt met de gruwelijkheden in Gaza. Maar na zijn optredens zijn ze meestal opgelucht.

Nasr benoemt het zelf in zijn stand-up comedy: "Ik ziet er niet uit als een Palestijn. Ik lijk eerder op een Joodse cryptoverkoper, of een propper voor een Grieks partyrestaurant."

Spelen met spanning

Als hij aan het begin van zijn conference vertelt dat hij half Palestijns is, dan valt er altijd even een diepe stilte. Gevolgd door een lach als hij zegt: "Ja, zo'n warm welkom krijgen we ook altijd bij de VN."

Hij vertelt: "In het begin had ik er moeite mee, want ik dacht: mensen komen hier wel om te lachen. Maar daarna merkte ik dat het werkt om te spelen met de spanning die je in een zaal voelt." Met cynische grappen en door juist het ongemakkelijke te benoemen, probeert hij de situatie bespreekbaar te maken.

'Met niets te vergelijken'

Wat er de afgelopen 6 maanden in Gaza is gebeurd, is volgens Nasr bijna met niets te vergelijken, qua 'omvang, nietsontziendheid en heftigheid'. "Ik merk dat er bij mij echt binnenin iets is gebroken. In het begin denk je: het is verschrikkelijk, wat er is gebeurd op 7 oktober, en dan volgt er een zekere vergelding."

Hij vervolgt: "Maar dat het nu zó lang duurt, zó ver gaat en, dat zelfs een staakt-het-vuren en het geven van hulp controversieel is, daar ben ik wel van geschrokken. Op een gegeven moment verwacht je dat het wel genoeg is. Ik dacht: je gaat daar toch niet naar binnenrijden met tanks en alles bombarderen? Maar ik zat ernaast."

Comedian Shariff Nasr snijdt de situatie in Gaza aan tijdens een show

'Dingen kunnen veranderen'

De uitspraak van sommigen dat er in Gaza 'geen onschuldige burgers' zouden zijn, vindt Nasr lastig om aan te horen. "Zo zeggen de politici: ze hebben allemaal voor Hamas gestemd. En ja, dat klopt, 44 procent van de mensen heeft voor Hamas gestemd, in 2006. Sindsdien zijn er geen verkiezingen meer geweest. De helft van de bevolking heeft nog nooit gestemd, omdat ze te jong waren", vertelt hij verontwaardigd.

In zoveel jaren kan er veel veranderen, benadrukt de komiek. "Weet jij nog wie hier in 2006 nationale helden en de ambassadeurs voor de vrede waren? Marco Borsato en Ali B", noemt hij als voorbeeld. "Ik bedoel maar: dingen kunnen veranderen."

Egyptische comedian

Een van de inspiratiebronnen voor Nasr is de Egyptische stand-upcomedian Bassem Youssef. Hij was ooit hartchirurg. Tijdens de Arabische Lente in 2011 ontwikkelde hij een satirisch programma dat zó populair werd, dat hij als komiek is doorgegaan. Een deel van zijn schoonfamilie woont in Gaza, en Bassem Youssef is een van de weinige stemmen vóór de Palestijnse zaak die in de Amerikaanse mainstream talkshows wordt uitgenodigd.

Hij doet dat met heel harde cynische grappen die er vaak voor zorgen dat zijn pro-Israëlische gesprekspartners aan het hoofd beginnen te krabben. Nasr: "Het is natuurlijk wel triest dat de situatie zo extreem en absurd is, dat je het kennelijk alleen maar met absurde humor kan benaderen, om het aantrekkelijk te maken als gespreksonderwerp."

Aan het denken zetten

Het kostte Nasr even tijd voordat hij een vorm had gevonden. "Ik vond dat ik niet over Gaza kon zwijgen, maar ik wil als komiek geen pamflettist worden met een boodschap."

Hij begon met het maken van een 'hele boze rant' over Gaza. "Pas toen ik een beetje voorbij die boosheid raakte, kon ik er wat mee in mijn programma. Nu merk ik dat mensen na de voorstelling naar me toe komen, van wie ik het niet verwachtte. Die zeggen: 'Top Shariff! Echt gelachen, en weet je? Je hebt me ook aan het denken gezet.'"