Praten over vrede en geweldloosheid, het gebeurt in tijden van oorlog niet zo vaak. Maar volgens pacifist Willem de Haan zijn er op dit moment wel degelijk vredesinitiatieven die belangrijk zijn in de zoektocht naar een oplossing.

Willem de Haan is pacifist, dat betekent dat hij tegen elke vorm van geweld is. "Uit overtuiging", zo zegt hij. Waar de vredesbeweging in het verleden groot en in het publieke debat aanwezig was, is er nu nog maar weinig aandacht voor. "In de politiek is het geen item, dat moet ik toegeven, maar ten onrechte."

Taal van geweld

Hij kijkt met afgrijzen naar de gebeurtenissen in Israël en Gaza en merkt dat de vredesgedachte daarbij ver weg is. "Ja, het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurt. Dus eerst al die Oekraïne-oorlog, nu dit eroverheen. Ik vind het ellendig omdat het lijkt alsof mensen alleen maar de taal van het geweld kennen en ook de taal van het geweld spreken. Ook de mensen die het slachtoffer daarvan zijn."

Het liefst zou hij zien dat aan beide kanten van het conflict de bevolking tegen geweld zouden protesteren. "Het zou ontzettend fijn zijn als mensen zeggen: 'Dit is niet in ons belang, wij willen dit niet. Wij willen in vrede leven met elkaar'."

Verzoening

Ondanks dat het pacifisme niet meer zo zichtbaar is als vroeger, zijn er volgens Willem op dit moment wel vredesinitiatieven.

"Van mensen die wel tot verzoening komen, die wel met elkaar praten. Als je dat heel veel laat zien dan levert dat ook mooie resultaten ook. Dan denk ik dat veel mensen ook anders naar conflict gaan kijken."

'So be it'

Hij vindt dat je ook niet moet wegkijken, 'maar je moet ook de andere kant laten zien'. "Je moet ook mensen laten zien, die bij elkaar komen en die alleen maar vrede willen."

Hij haalt een citaat aan van een vader van wie het kind door Hamas gegijzeld wordt. "Die zegt: 'ik hoef helemaal niet het Israëlische leger Gaza in om mijn kind te bevrijden. Ik wil vrede. En als dat het het offer is dat mijn kind brengt, nou so be it'. Nou, dat vind ik fantastisch en dat geluid is er veel breder en dat zou ook veel breder gehoord moeten worden."

Geweldloze stemmen

Juist dat geluid mist hij. "Die geweldloze stemmen zijn te zwak en als ze er zijn worden ze niet breed verspreid. Het lijkt wel alsof de haters en de haviken het altijd winnen van de mensen die vrede willen."

Hoe ziet Willem dat voor zich in een tijd dat het geweld de boventoon voert? "Je kan zeggen 'ik doe niet mee aan de geweldsspiraal en wat ik niet wil, doe ik niet'. Dus dat geeft mij hoop. Net zo goed als dat er mensen in Palestina en Israël zijn die zeggen van 'wij doen niet mee' en uiteindelijk hebben die meer te zeggen dan zij die zeggen 'trek Gaza binnen en vernietig Hamas', want dat is niet de oplossing, dat weten we al."

'Je moet hoop houden'

Toch heeft hij niet de illusie dat dat sentiment nu snel kan omdraaien. "Het zou natuurlijk ook heel gek zijn om te denken dat ik of wij dat tegen zouden kunnen gaan. Dat is natuurlijk een massieve macht en dat geloof in geweld is zo groot. Daar kun je niet één, twee, drie veranderen, maar je moet altijd hoop houden dat het ooit anders zal zijn."

Ook als dat tegen beter weten in is? "Ja natuurlijk, anders kun je net zo goed tussen zes planken gaan liggen denk ik. Je moet hoop houden, anders gaat het licht uit."