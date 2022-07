In meerdere provincies zijn snelwegen afgesloten vanwege boerenprotesten. Afval, autobanden en stoffen als asbest zijn op de weg gedumpt. Aannemers die door Rijkswaterstaat zijn ingeschakeld om het op te ruimen, worden bedreigd. André is een van hen.

"Ik sta zelf ook helemaal achter de boeren", vertelt André, wiens vader vroeger zelf een boerenbedrijf had.

Foto's vanaf het viaduct

André kreeg woensdagochtend een telefoontje van Rijkswaterstaat. "Ze vertelde mij dat er een vrachtwagen was met rommel die zijn lading verloren had op de A1", vertelt hij. "Daar leek het ook echt op. En dat moest opgeruimd worden."

Toen hij aankwam op de aangewezen plek, zag hij 'een partij volk' op het viaduct. "Ze waren foto's aan het maken. Mijn naam staat op de auto, dus ik heb tegen de wegagent gezegd: 'Ik stop ermee'.

Gebeld met onbekend nummer

Volgens André wist Rijkswaterstaat dat het om een actie van demonstrerende boeren ging. "Ze gaven mij verkeerde informatie. Als ik wist dat het een boerenprotestactie was, was ik er niet heen gegaan. Ik word nu van A tot Z door het slijk gehaald."

De naam en achternaam van het bedrijf van André gaat inmiddels in Telegram- en Whatsappgroepen rond. Net zoals andere oproepen om bedrijven die de weg aan het opruimen zijn op de foto te zetten en in de groep te plaatsen zodat er 'publieke statements' gemaakt kunnen worden.

Bron: EenVandaag Screenshot uit Telegramgroep

Vastgezet door de boeren

"Ik ben door vier mensen gebeld met een onbekend nummer", vertelt hij. "Een boer belde me en zei: 'Vuile klootzak, heb je je centen verdiend?'. Ik ben helemaal zwartgemaakt."

Hij zegt dat een andere chauffeur die onderweg was om het afval op de snelweg op te ruimen is vastgezet door boeren. Hij kan daar best wel kwaad om worden, vertelt hij. "Ze moeten in Den Haag wezen", voegt hij toe.

Met de caravan

Toch moet de rommel opgeruimd worden. Maar door wie? "Ze bellen dan gewoon de volgende natuurlijk." André heeft verschillende collega-aannemers gesproken die dezelfde intimidaties hebben meegemaakt. Hij merkt dat veel aannemers om die reden de opdracht liever niet aannemen.

Zelfs gaat André morgen met zijn gezin op vakantie, via de A1, nu nog vol met rommel. "Ik hoop dat het voor die tijd wel is weg is, ik wil niet het risico lopen dat ik daar met mijn caravan een ongeluk krijg."

Rijkswaterstaat

EenVandaag heeft Rijkswaterstaat gevraagd of zij de aannemer inderdaad hebben doorgegeven dat het om een omgevallen vrachtwagen ging, in plaats van het opruimen van een boerenprotestactie.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten uit te zoeken wie wat gezegd heeft tijdens de melding.