Trekkers die de weg blokkeren en brandende hooibalen in de berm. Ook vandaag trokken protesterende boeren met hun trekkers de snelwegen op. In de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat houden ze alles nauwlettend in de gaten.

Daar hebben ze zich alvast voorbereid op gevaarlijke situaties. "We hebben voor deze dagen onze organisatie opgeschaald. Er komen meer collega's werken, omdat de acties verwacht worden", vertelt Bas Gringhuis van Rijkswaterstaat.

Kijkje in de verkeerscentrale

Hij geeft een kijkje in de landelijke verkeerscentrale in Utrecht. Daar zagen ze vanochtend al hoe de protesterende boeren huishielden op en rond de snelwegen. Zo begon de ochtend met hooibalen die in brand stonden langs de A12.

De A7 stond niet veel later vast door een bermbrand en er waren ook brandjes op de A2, de A15 en de A50. Vanmiddag waren ook andere snelwegen aan de beurt: wederom de A59 en de A28 werden geblokkeerd.

Rare capriolen

Vooral de files die daardoor ontstaan, zijn een doorn in het oog van de verkeerscentrale. "We vinden de trekkers echt heel erg gevaarlijk", vertelt Hilde Bakker van Rijkswaterstaat.

"Mensen staan lang in de file en we zien ze rare capriolen uithalen. Ze keren zich om zodat ze de file kunnen omzeilen."

'Bang voor ongelukken'

"Een trekker is zo groot", vervolgt Bakker. "Als je op de beelden een motorrijder ziet rijden, zijn die in verhouding echt heel klein."

"Je ziet dat die dan tussen de trekkers door willen rijden", zegt ze. "Als je dan dat verschil ziet, word ik heel bang dat er ongelukken gebeuren."

Trekker maakt indruk

Bas Gringhuis wijst erop dat trekkers indruk maken op automobilisten. "Die schrikken als er een trekker op de snelweg rijdt."

Hij probeert de trekkers te vinden in het beeld van de camera's. "Zodat we kunnen zien wat er gebeurt en of het een file oplevert", legt hij uit.

Impact van rook

Het is dus voortdurend de beelden bekijken van de camera's die de snelwegen in de gaten houden, vertelt Gringhuis. "Vanmorgen met de rook bijvoorbeeld. We schakelen dan direct een camera bij om te zien wat er aan de hand is."

Hij kijkt dan met name wat de impact van de rook is op het verkeer. "De rook ging over de weg, dus mensen trappen op de rem. Vervolgens zorgen wij ervoor dat er snelheidsmaatregelen op de borden boven de weg komen."

Geen camera's

Soms zijn die camera's er niet. Maar ook daar heeft Rijkswaterstaat een oplossing voor. Via speciale programma's kan de verkeerscentrale registreren waar het verkeer blijft stilstaan.

Zo registreren ze bij de verkeerscentrale live hoe auto's en telefoons bewegen op snelwegen. Ook zonder camera's kan Rijkswaterstaat dus zien of mensen zich langzamer verplaatsen dan gebruikelijk.

Voortdurend contact

De verkeerscentrale heeft veel contact met de politie en met verkeerscontroleurs op de weg om alles snel te laten doorstromen. Daarnaast houdt Rijkswaterstaat vanaf de landelijke verkeerscentrale contract met de regiocentrales.

Dat doen ze om de boodschap naar weggebruikers zo goed mogelijk weer te geven, licht Gringhuis toe. "Mensen moeten weten wat er aan de hand is en wat we doen om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen."