Tijdens de boerenprotesten in de afgelopen 2 maanden zijn tot nu toe 96 bestuurders van trekkers op de bon geslingerd. Niet veel, zeggen deskundigen. Toch hoeft het volgens het OM daar niet bij te blijven.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat EenVandaag weten dat er tot nu toe 96 boetes zijn binnengekomen voor eigenaren van tractoren die de Wegenverkeerswet hebben overtreden. Die boetes zijn uitgeschreven door de politie in de maanden juni en juli.

'Van andere orde dan demonstreren'

Het kan zijn dat er nog meer boetes bijkomen, benadrukt de woordvoerder. Die boetes moeten dan nog verwerkt worden. Over of dat veel of weinig bekeuringen zijn, wil het OM niets kwijt. Procureur-generaal Gerrit van der Burg van het OM noemt de acties van de boeren ernstig en ondermijnend.

"Het recht om te demonstreren is onderdeel van onze rechtsstaat", zegt hij. "Maar het dumpen van mest en asbest en in brand steken van hooibalen op (snel)wegen én het blokkeren/rijden op snelwegen door trekkerrijders is van een andere orde dan demonstreren. Het leidt tot ernstige verkeersonveiligheid en is strafbaar."

Politie: 'ongeveer 100 boetes meer per week'

Volgens de politie worden voor zo'n acht verschillende feiten boetes uitgedeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om hinder op de weg veroorzaken, langzaam rijden of stilstaan op de rijbaan. Hoeveel boetes er per feit zijn uitgedeeld, kan de politie niet zeggen.

Wel dat ze sinds de start van de protesten op 22 juni 'wekelijks tientallen bekeuringen meer uitschrijven voor deze overtredingen'. "Je moet dan denken aan ongeveer 300 per week nu, in plaats van 200 per week." Of er nog meer boetes richting het OM gaan, is onduidelijk. "Dit is wat we hebben", zegt de woordvoerder.

Nog niet alle boetes

Ramon Meijerink van politievakbond ACP zegt dat 96 bekeuringen voor het met een trekker rijden op de snelweg inderdaad weinig lijkt. "Het is maar een deel van alle vergrijpen van de boeren. Er zijn nog meer strafbare feiten waarvoor ze beboet kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan het afplakken van kentekenplaten."

Met die getallen erbij verwacht hij dat het totaal aantal boetes voor boeren tijdens de boerenprotesten hoger zal zijn.

Boete aanvechten niet kansloos

Tegen beboet worden omdat je met je trekker op de snelweg rijdt om te demonstreren, is volgens advocaat Tjalling van der Goot wel wat tegen in te brengen. Al is het demonstratierecht niet absoluut, zegt Van der Goot. "Je kunt niet alle regels aan je laars lappen omdat je wil demonstreren. Er zijn altijd grensgevallen."

De rechter zou in zo'n zaak moeten bepalen of het recht is overschreden of dat er binnen de grenzen is gebleven. "Dat is een grijs gebied", zegt Van der Goot, die een aantal van dit soort rechtszaken heeft lopen.

'Zwaar strafbaar feit'

De boete die de boeren krijgen is 411 euro. Officieel gaat het om een strafbeschikking. En daarmee krijg je een aantekening in je justitiële documentatie, zegt Van der Goot. "Daar kun je last van krijgen als je een verklaring omtrent gedrag zou aanvragen", legt de advocaat uit. "Bij een functie waar je helemaal schoon voor moet zijn, kan het in de weg zitten."

Elke trekker moet sinds 1 juli een kenteken hebben. De politie geeft aan dat ook hier mensen voor op de bon zijn geslingerd. "Je zou kunnen zeggen dat je daardoor de opsporing verhindert", zegt de advocaat. Inmiddels zijn ook verschillende verdachten gearresteerd die wegen hebben geblokkeerd met afval en puin. Dat is volgens Van der Goot een zwaar strafbaar feit. "Als er een verkeersonveilige situatie dreigt, dan staat daar 9 jaar op."