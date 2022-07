Boeren zetten kwaad bloed met de meest recente boerenacties. Hoewel er nog altijd begrip is voor het verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet, vindt de meerderheid de manier waarop deze week geprotesteerd wordt ontoelaatbaar.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 15.000 leden van het Opiniepanel. Driekwart (74 procent) zegt weinig tot geen begrip te hebben voor de manier waarop de afgelopen dagen actie is gevoerd.

Weinig tot geen begrip voor acties

In meerdere provincies zijn deze week snelwegen afgesloten vanwege boerenprotesten. Afval, autobanden en stoffen zoals asbest zijn op de weg gedumpt. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties op de weg. Aannemers die door Rijkswaterstaat zijn ingeschakeld om het puin op te ruimen, worden bedreigd.

Hiermee gaan voor veel ondervraagden boeren een stap te ver. Een meerderheid (60 procent) heeft nog begrip voor het verzet van boeren tegen het stikstofbeleid. Maar de manier waarop deze week actie werd gevoerd, kan maar bij een kwart (26 procent) op begrip rekenen. 10 procent heeft weinig, en 64 procent heeft helemaal geen begrip voor de vergaande acties van deze week.

'Gaat veel te ver'

"Brandstichting, bedreiging, asbest en andere rotzooi op de snelweg. Dit gaat veel te ver. Het is niet alleen gevaarlijk, maar het kost ook geld om alles op te ruimen. Dat geld zou beter elders kunnen worden besteed in deze zware economische tijden", schrijft een panellid.

Een meerderheid (61 procent) zou graag zien dat er strenger gehandhaafd wordt bij deze protesten. Toch zien zij ook dat het lastig is voor de politie om in te grijpen. "De politie doet zijn best, maar staat machteloos tegenover de overmacht van de boeren. Ik mis vooral de leiding vanuit het kabinet", schrijft een ander.

Protesteren bij overheidsgebouwen prima

Veel mensen vinden protestacties van de boeren acceptabel zolang deze niet zorgen voor gevaarlijke situaties. Zo vindt bijna twee op de drie (66 procent) het acceptabel als boeren met trekkers protesteren bij de Tweede Kamer of andere overheidsinstanties.

Ook het ophangen van een omgekeerde vlag in de openbare ruimte om je onvrede te uiten, kan nog op een kleine meerderheid rekenen. 55 procent vindt dat acceptabel, 40 procent vindt dat niet.

Zijn onderstaande acties wel of niet acceptabel bij de boerenprotesten?

Gevaarlijke situaties

Maar op het moment dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan of het dagelijks leven van mensen wordt ontwricht, houdt het begrip onder panelleden op. Het blokkeren van snelwegen en distributiecentra met trekkers vindt 70 procent onacceptabel, tegenover 28 procent die dat wel acceptabel vindt.

Hooibalen in brand steken en afval storten op snelwegen zijn al helemaal uit den boze. Dat vindt respectievelijk maar 16 procent en 13 procent van de panelleden acceptabel. "Dat de randen van het toelaatbare worden opgezocht begrijp ik wel. Maar branden op de wegen en blokkades met afval of asbest kunnen uiteraard niet", zegt een panellid.