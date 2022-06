Melkveehouder Geert Leusink begrijpt niks van de stikstofplannen van minister Van der Wal. Daarom stond hij met collega-boeren bij haar op de stoep om te protesteren tegen het stikstofbeleid. En volgens hem blijft het niet bij deze actie.

Sinds 1886 zit de veehouderij van de familie van Geert al in dezelfde veldschuur in het Gelderse Borculo. Zijn overgrootvader richtte het bedrijf op en ging toen van zoon op zoon. Geert is van plan zijn bedrijf later over te dragen aan zijn kinderen. Dat laat hij zich niet afpakken, zegt hij. "Hier zit mijn emotie in, het is mijn grond en het zijn mijn gebouwen. Dat wil ik niet kwijt."

Bedrijf onder druk

Volgens Geert staat zijn bedrijf van vijftig hectare grond en honderden melkkoeien onder druk, nu minister Van der Wal haar nieuwe stikstofplannen vrijdag bekendmaakte. "Het is niet meer zoals het is geweest", vertelt de Gelderse melkveehouder.

Hij vindt het niet te verkopen dat boerenfamilies door de plannen moeten stoppen, verplaatsen en dat bedrijven moeten inkrimpen. "We zitten met veel boeren om de tafel. Bij iedereen brengt dit veel psychische druk mee."

Ludieke actie

"Ik kan het gewoon bijna niet onder woorden brengen", vertelt Geert. Hij is enorm boos en trok daarom vrijdagavond met een groep actievoerders naar het huis van de minister. Een ludieke actie, zo noemt de melkveehouder het.

"We moeten nu vooral duidelijk zijn, gas geven en dat doen we." Hij snapt dat de actie om een minister thuis op te zoeken intimiderend kan overkomen. "Maar ook wij worden geïntimideerd", zegt hij erbij. "Mijn kinderen trillen ook aan de keukentafel, want papa is niet meer wat hij is geweest."

Intimidatie

Al vindt hij de verhalen over intimidatie ook overtrokken. "Mensen zien de actie als te intimiderend. Maar we hebben een gesprek gevoerd en er was verder niks aan de hand", verzekert hij. In de Tweede Kamer klonk veel kritiek op de actie van de boeren.

Het is volgens hem vooral jammer dat de actie 'in het negatieve werd getrokken'. Dat overschaduwt de kernboodschap die hij en andere boeren willen overbrengen, zegt de melkveehouder.

Bekijk ook video Zo verliep de stikstofcrisis sinds de uitspraak van de Raad van State 3 jaar geleden

Actie blijven voeren

Spijt van de actie heeft hij in ieder geval niet. Want de impact van de nieuwe stikstofplannen zijn groot. "Veel groter dan paar jaar geleden. Nu wordt het daadwerkelijk vertaald naar beleid. De gevolgen worden tastbaar." En die gaan volgens hem veel verder dan de uitspraken van de Raad van State in 2019.

Volgens Geert blijft het daarom niet bij de actie van afgelopen vrijdag. De Gelderse melkveehouder voorspelt dat er de komende tijd veel meer acties volgen.

Voedselschaarste

Want van het stikstofbeleid snapt hij maar weinig. "Er zal toch voedsel geproduceerd worden. En als dat niet hier kan, dan moet dat in het buitenland. Dan moeten we het importeren."

"Maar je ziet hoe er voedselschaarste kan ontstaan door een oorlog", wijst hij op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Hij vindt daarom dat men trotser moet worden op wat er in Nederland gemaakt wordt.