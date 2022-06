Meerdere Tweede Kamerleden wilden vandaag naar Stroe, waar boeren protesteren tegen het stikstofbeleid. Maar mensen met een 'andere mening' bleken toch niet welkom bij het protest en de veiligheid van politici kon niet worden gegarandeerd.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot gaf eerder aan te balen dat hij niet aanwezig kon zijn in Stroe. "Ik vind het ook een zwarte dag voor de democratie, dat het zo wordt georganiseerd - ook bestuurlijk - dat je als parlementariër met een andere mening niet veilig je werk kan doen."

'Er zou ruimte moeten zijn voor iedereen'

Politiek verslaggever Marloes Lemsom herkent de klacht van De Groot, dat politici aanwezig moeten kunnen zijn bij dit soort demonstraties. "Zijn laatste woorden tekenen het algemene gevoel: er zou ruimte moeten zijn voor iedereen, zeker bij zo'n grote maatschappelijke discussie."

Volgens Lemsom heerst in de Tweede Kamer onvrede over hoe de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het heeft aangepakt. "Ze vinden dat de NCTV te laat is begonnen met inschatten of het eigenlijk wel veilig was om te gaan. Daar is de NCTV naar verluid gisterenmiddag pas mee begonnen."

Geen beveiligers naar Stroe

In de ogen van de politici hadden ook de boeren beter moeten nadenken over hoe de veiligheid gegarandeerd kon worden. "De organisatie van de demonstratie had het misschien beter moeten regelen."

Gisteravond laat pas kregen de meeste Kamerleden van de NCTV te horen dat een werkbezoek in Stroe te riskant was. "Het schijnt dat de NCTV de hele nacht doorgewerkt heeft om de situatie nog beter in beeld te krijgen. Sommige Kamerleden hebben gisteren pas definitief besloten om naar de demonstratie te gaan, maar hadden gehoopt dat de NCTV de veiligheidssituatie voor die tijd al in beeld had gehad."

Tractoren zijn sowieso gevaarlijk

"Er wordt gespeculeerd over een capaciteitsprobleem bij de NCTV, dus dat er te weinig beveiligers zijn om mee te gaan", vervolgt Lemsom. "Maar Kamerleden geven aan dat het voor hen lastig in te schatten is in hoeverre dat het probleem is."

Aan de andere kant hoort Lemsom ook geluiden dat het niet uitmaakt hoeveel beveiligers de politici vergezellen. "Als zo'n tractor gaat rijden is het sowieso gevaarlijk, hoeveel mensen er ook om je heen staan."

'Wedstrijdje ver-plassen'

Niet alle Kamerleden lieten zich tegenhouden door het negatieve advies. Zo is CDA-Kamerlid Derk Boswijk volgens Lemsom wel naar Stroe afgereisd. "Hij laat weten dat hij zich niet onveilig gevoeld heeft en dat het geen optie was geweest om niet te gaan, omdat zijn partij een moeilijke tijd doormaakt."

"Ik moet wel zeggen dat het tot irritatie leidt bij andere politici. Die zien het als een wedstrijdje ver-plassen: wie kan zich nog het beste voor zijn achterban inzetten bij zo'n lastige veiligheidssituatie?"

'Gewoon' naar Stroe

Volgens de SGP was een bezoek aan Stroe een keuze, vertelt Lemsom. "Roelof Bisschop van de SGP was namelijk 'gewoon' in Stroe. Alsof dat heel gewoon is, als andere Kamerleden veiligheidsproblemen hebben."

Ook de BoerBurgerBeweging was in Stroe vertegenwoordigd. "Caroline van der Plas heeft zelfs gezegd: 'veilig zijn is toch iets anders dan je veilig voelen'. Dat ondermijnt het veiligheidsprobleem dat bij andere Kamerleden gaande is."

'Coalitiepartijen moeten gaan koorddansen'

Morgen volgt het Kamerdebat over stikstof, waarin de politici - wel of niet aanwezig in Stroe - de belangen van de boeren toch mee zullen moeten wegen. "Je zal zien dat de coalitiepartijen moeten gaan koorddansen", zegt Lemsom.

"Ze moeten aan de ene kant de stikstofdoelen verdedigen, want die moeten volgens hen gehaald worden. En aan de andere kant zullen ze toch in ieder geval het idee willen geven dat ze nog iets kunnen veranderen om hun achterban tegemoet te komen."