Net als alle werkende mensen hebben ook Kamerleden recht op vakantie. In politiek Den Haag heet dat een reces. Jullie wilden weten hoe zo’n periode er voor politici uitziet. Is het een lange zomervakantie? Politiek verslaggever Marloes Lemsom legt uit.

Vrijdag begint het zomerreces in Den Haag: 8 weken zijn er geen vergaderingen in de Tweede Kamer. Dat klinkt aantrekkelijk, 8 weken niet werken. Maar waar andere werkende mensen hun telefoon uit kunnen zetten tijdens een vakantie, is dat bij politici tijdens een reces anders.

Doorwerken tijdens reces

Het zomerreces staat niet gelijk aan 2 maanden zorgeloos vakantie vieren. Hoewel er in de zomermaanden niet wordt vergaderd door de Tweede Kamer, bereiden Kamerleden zich in deze periode wél voor op bepaalde vergaderingen. Ze bestuderen dossiers en gaan op werkbezoek, waar ze anders niet altijd aan toekomen.

"Zeker in de eerste weken en de laatste weken zijn ze nog aan het werk", zegt politiek verslaggever Marloes Lemsom. GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver vertelt wat hij dan doet: "Als de Kamer niet vergadert, ben je aan het afstemmen en coördineren hoe je die vergaderdagen voorbereidt. En als de Kamer stilligt heb je echt de tijd om ook aan plannen te werken die wat verder vooruit liggen en om wat meer met de lange termijn bezig te zijn."

Tijd voor werkbezoeken

Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker werkt een deel van het zomerreces door. "Je gaat in gesprek met mensen, gaat op werkbezoek, leest je dingen en je gaat echt heel veel het land in. Juist in deze periode kan je wat dieper duiken in thema's en in wat mensen bezighoudt", vertelt ze.

In het midden van het reces zijn de meeste Kamerleden, ministers en staatssecretarissen wel echt op vakantie. "Hoe lang en wanneer Kamerleden op vakantie gaan, dat wordt binnen de fractie afgestemd", vertelt Lemsom. "Kamerleden mogen in principe allemaal tegelijkertijd op vakantie. Ze lopen wel het risico dat ze worden teruggeroepen voor een vergadering of een debat, als er iets ergs gebeurt."

Terugkomen van reces

Zo moest de Tweede Kamer in 2021 terugkomen van het zomerreces voor een plenair debat over corona. Ook premier Mark Rutte en toenmalige zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark kwamen naar de Kamer om onder andere over een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT) te spreken.

Klaver neemt zo'n 3 weken vakantie, maar zorgt dat hij altijd terug kan komen. "Omdat ik Kamerlid ben, probeer ik het in die weken zo te organiseren dat ik ook altijd weer snel naar huis kan." Dat levert een hoop gedoe op, weet hij uit ervaring: "Op zo'n moment moet je ineens alles en iedereen inladen in de auto. Ik probeer daarom nu naar plekken te gaan waar een goede treinverbinding is of een vliegveld voor het geval dat je terug moet."

Ook bewindslieden terug

Vorig jaar was het zo dat staatssecretaris Eric van der Burg van Veiligheid en Justitie terug moest komen toen er asielzoekers in de buitenlucht sliepen in Ter Apel omdat er te weinig opvangplekken waren bij het aanmeldcentrum. De opvang van asielzoekers valt binnen zijn portefeuille.

"Hij was toen onderweg naar zijn vakantiebestemming, maar is daar nooit aangekomen", weet politiek verslaggever Lemsom. "Het kan zijn dat het dit jaar weer gebeurt. Asiel is het dossier waar de meeste spanning op staat deze zomer. De instroom van asielzoekers valt nu nog mee, maar het aantal zou kunnen toenemen."

'Uit-tunen is belangrijk'

Bikker van de ChristenUnie gaat 2,5 week écht vakantie vieren. "Dat heb ik ook beloofd aan mijn kinderen. Dus dan is het gewoon badminton op de camping. Misschien hebben ze wel wat hippers bedacht dan dit - dat gaan we ontdekken", lacht ze.

GroenLinks-collega Klaver benadrukt dat het erg belangrijk dat Kamerleden vakantie nemen. De combinatie van het Kamerwerk en een gezinsleven kan namelijk de nodige stress opleveren, weet hij. "Ik zou al mijn collega's willen aanbevelen om even uit te tunen, even zorgen dat je weer oplaadt."

Op weg naar Prinsjesdag

Vanaf maandag 4 september zijn er weer vergaderingen en debatten in de Tweede Kamer. Maar een paar weken daarvoor gaan de eerste politici alweer aan het werk, legt Lemsom uit. Dan beginnen met name het kabinet en de fracties van de vier coalitiepartijen weer.

En dat heeft alles te maken met Prinsjesdag, op de derde dinsdag van september. "Vanaf halverwege augustus denken ze na over de begrotingen van volgend jaar. Daar moet over onderhandeld worden en dat duurt altijd wel even", blikt de politiek verslaggever vooruit.