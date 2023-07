De Tweede Kamer gaat deze vrijdag met reces. Deze vakantie valt precies samen met een net geklapt landbouwakkoord, de asielcrisis en zorgen over inflatie. Volgens GroenLinks en BBB is het ondanks die rustperiode toch tijd om knopen door te hakken.

"Eigenlijk is het kabinet natuurlijk al gevallen", vindt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. "Want ze komen nergens meer uit samen. Maar ze blijven wel zitten."

Zorgen

Klaver heet het over allerlei verschillende crises, zoals die over stikstof. "Er wordt al meer dan een jaar gebakkeleid over welke wetgeving naar de Tweede Kamer moet worden gestuurd, en er ligt nog steeds niks", zegt hij. Omdat dat ook andere gevolgen heeft zoals geen bouwvergunning, maakt hij zich 'hele grote zorgen'.

"Het kabinet zegt elke keer van alles te doen, en dat klopt: er gebeurt van alles. De Nederlandse overheid zet altijd stappen, zo is er iedere jaar wel een keer een bedrag geweest om de boeren uit te kopen. Maar dat is niet voldoende om alle doelstellingen te halen. Er valt van alles stil, en dat is heel problematisch."

Doorpakken

BoerBurgerBeweging-fractievoorzitter Caroline van der Plas is het daarmee eens. "Er speelt heel veel, en er worden geen harde keuzes gemaakt", zegt ze. "Er wordt misschien te veel dichtgetimmerd aan de achterkant, uit angst dat ze geen steun hebben en een wet niet doorgaat."

Zulke harde keuzes vallen misschien hard, geeft Van der Plas toe. "Maar dan gebeurt er wel wat en wordt er wel doorgepakt. Het hoort een beetje bij die oude bestuurscultuur denk ik, om te zorgen dat je op de achtergrond al mensen erbij probeert te krijgen. Terwijl je eigenlijk moet zorgen dat er iets in de Kamer komt te liggen. Ze moeten knopen doorhakken."

Doorschuiven als Olympisch onderdeel

"Het kabinet heeft last van regeerangst", vindt Klaver. "Als doorschuiven een Olympisch onderdeel zou zijn, zouden ze allang hebben gewonnen. Je ziet dat ze dat bij elk probleem doen. En dat is gewoon heel ernstig."

Volgens de GroenLinks-voorman is het kabinet vooral met elkaar bezig. "Ze hebben afgesproken om geen ruzie te maken, omdat ze bang zijn voor de verkiezingen. CDA en D66 staan er namelijk heel slecht voor. En dat houdt ze nog overeind, maar inhoudelijk zie ik echt geen vooruitgang."

Hard gewerkt

Voorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie is het ermee eens dat er nog genoeg moet gebeuren, maar vindt dat er al veel gedaan is door het kabinet. "We hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt, juist voor mensen die het moeilijk hebben."

Het kabinet gaat nu de tweede helft in, benoemt de CU-voorvrouw. "Dat is de helft van uitvoeren en aanpakken", zegt ze. "Dan is het tijd voor het kabinet om ook echt de mouwen op te stropen. Maar we moeten niet vergeten dat we echt al veel dingen hebben neergezet."

Grote stappen gezet

Daar sluit D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zich bij aan. "Het was een hele moeilijke tijd, met inflatie en oorlog. Daar zijn wel stappen in gezet", zegt hij. "Na twee decennia aan discussie is er eindelijk een nieuw pensioenstelsel, er is een klimaatpakket. Dat zijn echt grote stappen."

Natuurlijk is er geen landbouwakkoord, maar, zegt Paternotte: "Qua stikstofaanpak beginnen er wel dingen echt te lopen. Het kabinet heeft zichzelf nu ook een duidelijke deadline gesteld. Aan het eind van de zomer, dan moet het er ook echt liggen. Er komt echt een flinke beweging."

Lang overleggen

Volgens Paternotte blijft het ook heel Nederlands om lang te overleggen tot de meesten het eens zijn. "We zijn geen Frankrijk waar de president alles bepaalt en het dan wordt uitgerold. We gaan met elkaar aan tafel en als we het niet eens zijn, dan zetten we de koppen bij elkaar."

"En uiteindelijk kom je eruit", zegt de fractievoorzitter. "Dan komt er ook water bij de wijn en ga je samen door de poort. Dat vind ik alleen maar hartstikke logisch."