Het dorp Stroe in Gelderland maakt zich op voor een demonstratie. Aanstaande woensdag worden tienduizenden mensen verwacht in de plaats met slechts 1.670 inwoners. "Het kan wel eens 4 tot 5 keer groter worden dan we eerder hebben gezien."

"Een positieve demonstratie, met de rug naar Den Haag", zegt Jeroen van Maanen, een van de organisatoren.

Een statement maken

Sinds minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof vorige week vrijdag de doelen presenteerde om de stikstofcrisis met Nederland het hoofd te bieden, rommelt het. Na tientallen jaren is de kogel door de kerk en zijn de doelen van de regerende partijen bekendgemaakt.

De achterbannen van coalitiepartijen VVD en CDA roeren zich en de boeren zoeken elkaar weer op. Komende woensdag willen daarom alle landbouworganisaties een statement maken. En dat gaat gebeuren in het kleine Stroe.

Het dorpje Stroe

Nadat alle landbouworganisaties afgelopen week met elkaar gezeten hebben, is besloten de demonstratie van aanstaande woensdag niet in Den Haag te houden. Op de dag dat de Tweede Kamer met stikstofminister Van der Wal debatteert in Den Haag, keren de boeren vanuit de Veluwe de rug naar de politici.

"Zoals bekend strijden we al sinds 2019 tegen het stikstofverhaal. Nu daar onlangs de bizarre brieven en plannen van Van der Wal bijkwamen, werd het weer tijd voor een demonstratie", vertelt Jeroen van Maanen.

Een positieve demonstratie

De organisatie verwacht veel mensen en houdt vast aan de positieve toon. Hoewel de leider van Farmers Defense Force vandaag in De Volkskrant nog grootschalige acties suggereert, ziet Jeroen van Maanen komende woensdag vooral een samenzijn in de demonstratie.

"We krijgen goede sprekers en blijven positief in de samenkomst, maar daarbinnen zit wel een keiharde boodschap. Er wordt woensdag een alternatief plan van de boeren gepresenteerd." Of de sfeer om zou kunnen slaan, daar maakt hij zich geen zorgen over. "Uiteindelijk wil een boer ook gewoon op tijd thuis zijn om de koeien te melken. De gemoederen kunnen verhit raken, maar je tikt elkaar eens op de schouder en het is weer klaar."