Het idee van de provincie Gelderland om het Veluwse dorp Stroe uit te breiden van ruim 250 naar 25.000 woningen is na fel protest van de gemeente Barneveld van de baan. Wethouder Bennie Wijnne vertelt over een hectische week.

'Naar een nieuwe kaart van Gelderland', is de titel van de verkenning waarin het provinciale bestuur de ruimtelijke plannen, scenario's volgens de provincie, voor de komende jaren ontvouwt. In Stroe zouden 25.000 woningen moeten komen, bijna 100 keer het aantal huizen dat er nu staat.

Gemeentebestuur wist van niks

Het gemeentebestuur van Barneveld wist nergens van, vertelt SGP-wethouder Bennie Wijnne. Hij is onder andere verantwoordelijk voor wonen en stikstof. Pas afgelopen maandag hoorde het bestuur over de plannen van de provincie om Stroe uit te breiden.

"We hadden een vergadering van het college van B&W, toen de ambtenaren een signaal gaven: 'We willen jullie spreken, er is iets aan de hand'."

Opnieuw onrust in Stroe

De vergadering werd geschorst. Ambtenaren vertelden de wethouders, waaronder Wijnne, vervolgens dat er een kaart circuleerde die de Gedeputeerde Staten naar de Provinciale Staten had gestuurd, met daarin de woningbouwplannen voor Stroe.

En zo kwam Stroe deze week opnieuw bovenaan de agenda van de Barneveldse bestuurders te staan, nadat woensdag ook tienduizenden boeren naar Stroe kwamen voor een van de grootste boerenprotesten ooit.

'Een denkrichting'

Wethouder Wijnne belde direct na het horen van het nieuws over de woningbouwplannen met de Gelderse gedeputeerde Peter Kerris (PvdA). "Die zei dat het een scenario was, een denkrichting. Ik zei dat het nogal ongelukkig was met al die stikstof-maatregelen en zo dichtbij een Natura 2000-gebied", vertelt Wijnne.

Ook was Wijnne niet blij dat de provincie plannen had gemaakt zonder de gemeente daarvan op de hoogte te stellen. "Ik vroeg hem: 'Waarom weet ik niet dat dit op een kaart staat?' Daar kwam eigenlijk geen antwoord op, alleen dat we het moesten bespreken."

Bron: ANP Even dachten mensen dat het 'Stroe city' zou worden

'Volstrekt buiten de werkelijkheid'

Toen hij de plannen onder ogen kreeg, schrok Wijnne van de schaal. De wethouder vindt het inmiddels ingetrokken toekomstscenario dan ook onrealistisch.

"De gemeente Barneveld heeft 60.000 inwoners en wij gaan de komende 20 jaar al groeien naar 80.000 tot 85.000 inwoners", zegt hij. "Dat is best een hele opgave, om 500 à 600 woningen per jaar te bouwen. Dus dit is volstrekt buiten de werkelijkheid."

Provincie wilde plannen niet intrekken

Gedeputeerde Kerris maakte wel excuses voor het feit dat de gemeente niet op de hoogte was, maar weigerde de plannen in te trekken. "De burgemeester heeft nog met de Commissaris van de Koning gebeld en ik woensdag weer met de gedeputeerde", vertelt Wijnne.

Maar Kerris was onvermurwbaar. "Toen heb ik de gemeenteraad geïnformeerd, omdat wij gisteravond over onze eigen woningbouwplannen zouden spreken en ik het juist vond dat de gemeenteraad ervan op de hoogte was dat dit document circuleert", zegt de wethouder.

Bron: EenVandaag Bennie Wijnne is SGP-wethouder in de gemeente Barneveld

'Opnieuw aan het werk'

Toen de Barneveldse Krant het nieuws eenmaal hoorde, verspreidden de plannen zich al snel als een lopen vuurtje via sociale media. De onrust was groot. Er werden zelfs Kamervragen gesteld, waarna vanochtend het Gelderse provinciebestuur in spoedoverleg bijeen kwam.

"De Gedeputeerde Staten trekken de kaart met de scenario's in", laat het provinciebestuur in een persbericht weten. "We zien dit niet meer als goede basis voor het gesprek met de regio en gaan opnieuw aan het werk. We zullen de regio hier nadrukkelijk bij betrekken."

Stroe blijft een dorp

Wethouder Wijnne gaat er vanuit dat de plannen nu ook echt van tafel zijn en dat Stroe gewoon een dorp blijft. "Als de gedeputeerde mij dat bevestigt, ga ik er vanuit dat het zo is."

Het provinciebestuur noemt de timing en de manier waarom de plannen naar buiten zijn gebracht 'zeer ongelukkig'. "Het laatste wat we willen is voor nog meer onrust zorgen in het gebied. Dat hebben we niet goed gedaan", schrijft de provincie in de verklaring.