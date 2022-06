Vrijdag kondigde minister Van der Wal de stikstofplannen aan. Niet veel later stonden er een aantal boze boeren bij haar op de stoep. Volgens burgemeester Jos Wienen moeten erg grenzen worden gesteld. "Je gaat niet in de privésfeer je verhaal houden."

Bedreigingen en intimidatie. De burgemeester van Haarlem, Jos Wienen weet maar al te goed wat dat met een mens doet. Wienen was op een zeker moment namelijk de zwaarst beveiligde burgemeester van Nederland.

Stenen door de ruiten en auto

"Ik heb te maken gehad met mensen die midden in de nacht aan de deur stonden", vertelt Wienen over de bedreigingen aan zijn adres. "Ik heb een steen door de ruit gehad en een steen die door mijn auto ging. Dat gebeurt dan allemaal in en om de woning en dat is vervelend."

"Soms stonden ze ook te schreeuwen", zegt hij. "Maar ik denk niet dat we moeten zeggen: 'voor ieder besluit dat bepaalde reacties kan oproepen, gaan we overal bewaking neerzetten'. Dan wordt het een ondoenlijke en onwenselijke situatie."

'Dit is niet de bedoeling'

Volgens Wienen moeten er wel grenzen worden gesteld aan bezoek in de privésfeer. "Wat we nodig hebben, is dat je als samenleving duidelijk maakt: dit is niet de bedoeling, dit kan niet."

"Je gaat niet in de privésfeer je verhaal houden", zegt hij. "Er is ook geen eind aan. Vandaag staat er een boer bij de minister. Morgen staat er een milieuactivist bij de boer en dan voelt de boer zich bedreigd. En die belt dan weer de politie."

Een manier om grenzen aan te geven

"Als dat toch regelmatig gebeurt dan moeten we het mogelijk maken dat er regels komen, dat je iemand niet in de privésfeer mag belagen en benaderen en dat je daar een maatregel tegen kan nemen. Die hebben we nu niet."

Toch denk de burgemeester dat verboden niet alles op gaan lossen. "Eerlijk gezegd heb ik een hekel aan die regels. Maar als blijkt dat er toch steeds makkelijker mensen dit aan hun laars lappen, dan moet je denken: is er een manier om te zeggen 'dit mag niet'."

Voorkomen is beter dan beveiligen

Volgens Wienen is voorkomen dat mensen elkaar gaan opzoeken beter dan zware beveiliging. Want hoe het is om niet meer je huis uit te kunnen, weet de burgemeester goed. Hij woonde zelf namelijk een tijd in een safehouse.

"Dat was wel een andersoortige dreiging, uit het criminele circuit. Maar ik heb daardoor wel gezien hoe diep het in je privéleven kan ingrijpen als er sprake is van dreiging of intimidatie. Als je niet in je eigen woning kunt wonen, verdwijnt iedere spontaniteit uit het gewone leven. En dat is heel vervelend."

'Het soort samenleving dat je wilt zijn'

Om ook emotionele boeren ervan te doordringen dat verhaal halen bij politici thuis niet kan, is het volgens Wienen belangrijk dat partijen die zich met boeren verbonden voelen dat soort acties hard veroordelen. "Ik vind het ook hartstikke goed dat Carolien van der Plas van de BoerBurgerBeweging daar duidelijk stelling tegen heeft genomen."

Maar is het voor zijn eigen partij, het CDA, ook zo makkelijk om boeren te zeggen wat wel en niet gepast is? De partij lijkt namelijk veel stemmen onder boeren te gaan verliezen vanwege het stikstofbeleid. "Nee, iedereen zou dit moeten zeggen, dit heeft niks met stemmen te maken. Het heeft te maken met het soort samenleving dat je wilt zijn".