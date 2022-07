Nu de boeren nieuwe acties aankondigen rondom luchthavens zoals Rotterdam en Schiphol, neemt de onrust toe bij reizigers. Ze vragen zich bezorgd af of ze nog wel op tijd hun vliegtuig kunnen nemen, niet wetend hoe ver de boeren gaan.

Marcel Norbart vertrekt maandagochtend vanaf Schiphol op zakenreis naar Oostenrijk. Natuurlijk heeft hij gehoord dat er mogelijk acties komen, maar hij denkt dat het allemaal wel los zal lopen. "Ik heb begrepen dat er fors materieel kan worden ingezet, onder meer door de marechaussee. Dus ik vermoed dat het wel gaat meevallen."

'Misschien moet ik cancellen'

Maar helemaal gerust is hij er niet op. Het gonst op social media van geruchten. In Telegramgroepen wordt geroepen dat de boeren Schiphol aanstaande maandag zouden lamleggen. Die vrees is niet ongegrond, want eerder deze week bleek al dat boeren niet er voor terugdeinzen om wettelijke grenzen te overschrijden.

Zo werden snelwegen geblokkeerd en ook politici kregen ongewenst bezoek thuis. Mocht het helemaal vastlopen, dan zal Norbart zijn vlucht cancellen. "Voor mij persoonlijk is dat geen grote ramp, maar voor mijn zakenpartners die ik zou gaan bezoeken, is het natuurlijk onwenselijk".

'Boeren, hou je in'

Frank Radstake van reisbrancheorganisatie ANVR geeft aan alle begrip te hebben voor demonstraties van de boeren. "Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar ga nou niet de vakantieganger pakken", zegt hij.

"Wij doen een oproep aan de boeren om de situatie niet zo te laten escaleren dat reizigers niet meer kunnen vertrekken, bijvoorbeeld omdat ze toegangswegen naar Schiphol blokkeren. Het gaat ook niet alleen om de vakantieganger maar ook de zakelijke reiziger. Die moet ook kunnen reizen."

Reiziger al genoeg in de penarie

Reizigers hebben al heel veel voor de kiezen gehad, geeft Radstake aan. "Eerst konden we niet meer op reis vanwege corona. En nu dat weer kan, is het met name de laatste weken erg onrustig op de luchthavens."

Door gebrek aan personeel zijn de wachttijden op met name Schiphol exorbitant lang. Reizigers zijn onzeker geworden of ze wel mee kunnen op de geplande vlucht.

'Kom met de trein'

En nu zijn er de boerenprotesten die roet in het eten kunnen gooien. "Wij adviseren onze klanten zich goed op de hoogte te laten stellen bij de luchthaven en check de website bijvoorbeeld regelmatig", zegt Radstake.

Ook noemt hij de trein als ideaal alternatief.

Vijf uur te vroeg

Ook Ton van Ballegoy is onrustig. Hij vliegt maandag samen met zijn vrouw naar het Griekse Zakynthos. Het vliegtuig vertrekt om 6 uur in de ochtend. Nu de boeren acties voor maandag hebben aangekondigd, vertrekt hij toch maar iets eerder naar Schiphol.

"Ik moet met de auto, want er rijdt in de nacht geen trein vanaf mijn woonplaats", vertelt hij. "Ik had om 2 uur in de nacht al een parkeerplaats gereserveerd, maar heb besloten om een uur eerder te gaan. Hopelijk zijn de boeren dan nog niet op de weg. "

'Hotel boeken voor de zekerheid'

Marcel heeft al gekeken of er wellicht geen sluipweggetje is. Als de A4 naar Schiphol dan dicht is, kan hij maandagochtend toch op bestemming komen. Hij kiest het zekere voor het onzekere, en daar is hij niet de enige in.

Zo meldt een woordvoerder van reisbureau Van der Goes uit Hoogeveen dat drie klanten voor de zekerheid al een hotelletje op Schiphol hebben geboekt op zondagavond. Wie die extra kosten gaat betalen, is nog onduidelijk.

'Vliegen is ook slecht voor het milieu'

Dat boeren hun pijlen richten op Schiphol, is niet helemaal onlogisch. Ook reizen met het vliegtuig is slecht voor het milieu, maar de vliegende vakantieganger wordt vooral met rust gelaten.

"Dat beeld is veel te eenzijdig", reageert Radstake. "Recent heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om de overlast van Schiphol te beperken. Zo zal het vliegveld het aantal vluchten moeten verminderen van maximaal 500.000 naar 450.000 vluchten per jaar. En de Schipholdirectie heeft al aangekondigd dat door nijpende personeelstekorten veel vluchten deze zomer moeten worden gecanceld. Kortom, ook de vliegende reiziger zit al op de blaren."