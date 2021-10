De VVD verliest voor de tweede maand op rij twee zetels in de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. In augustus stond de partij van Rutte nog op 39 zetels, nu zijn dat er 35. Dit is de laagste stand sinds april.

De partij raakt dus zetels kwijt in de peiling maar vergeleken met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen staan de liberalen niet op verlies: toen haalden ze nog 34 zetels.

D66 en PVV even groot

Na de VVD volgen D66 en de PVV met elk 19 zetels. Bij de verkiezingen was het verschil tussen de partijen nog zetels.

D66 blijft ten opzichte van vorige maand gelijk maar verloor tussen april en september zeven zetels. De PVV krijgt er voor de derde maand op rij juist een zetel bij.

Links

Na D66 en de PVV volgt weer een gat. Op afstand volgen de Partij voor de Dieren en de SP. De Partij voor de Dieren zet de stijgende lijn voort en noteert deze maand 10 zetels (+1). De socialisten winnen twee zetels en staan ook op 10.

Die partij wisselt stuivertje met GroenLinks, die juist twee zetels verliest (7). Sinds de verkiezingen schommelt de partij van Jesse Klaver tussen de 6 en 9 zetels, de SP varieert tussen de 7 en 9. De PvdA blijft op 9 zetels, evenveel als bij de verkiezingen.

De zetelverdeling van oktober.

FVD even groot als DENK en SGP

De rest van de partijen blijft deze maand stabiel. Het CDA staat op 9 (+1), Volt en JA21 blijven op 6 en de ChristenUnie blijft, net als de BoerBurgerBeweging, op 5 zetels.

Forum voor Democratie staat deze maand op 3 zetels (-1) en haalt daarmee evenveel zetels als de SGP en DENK. Alleen BIJ1 (1) en 50PLUS (0) staan lager.