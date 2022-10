De BoerBurgerBeweging (BBB) daalt 3 zetels in de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. De snelle groei van de partij in de afgelopen maanden stagneerde in augustus al, maar BBB verliest nu voor het eerst substantieel aan zetels.

BBB wist met het oplaaien van de stikstofdiscussie dit voorjaar steeds meer kiezers aan zich te binden. In augustus kon de partij nog rekenen op 16 zetels, maar vandaag zijn daar nog 12 zetels van over.

De zetelpeiling van 25 oktober

'Remkes heeft alles gladgestreken'

Het verlies voor de BBB is niet los te zien van het stikstofrapport van Johan Remkes en de grotendeels positieve reacties van partijen die eerder nog tegenover elkaar stonden. Overgestapte kiezers stellen dat Remkes de angel uit de verhitte discussie van de afgelopen maanden heeft weten te trekken. "Het rapport van Remkes heeft alles gladgestreken. Maar er zijn nog genoeg andere problemen. Daarin vind ik Caroline (van der Plas, red.) niet altijd zichtbaar", zegt een kiezer.

Dat de partij van Caroline van der Plas vooral profiteerde van de onrust over de stikstofplannen van het kabinet bleek uit eerder onderzoek. 42 procent van de BBB-kiezers zei in juni, vlak voor de grote boerenprotesten in Stroe, vooral uit protest op het kabinetsbeleid op die partij te stemmen.

Verloop in zetels per partij. Klik op de gewenste partij in het menu om de trends op termijn te zien.

Kritiek op PvdA

Binnen de PvdA was er deze maand veel te doen over onderzoeken die liepen naar Kamerlid Khadija Arib, die daardoor begin deze maand haar vertrek aankondigde, en naar ex-Kamerlid Gijs van Dijk. Ondanks dat het verschillende soorten onderzoeken zijn, zijn eigen kiezers duidelijk over het optreden van de partij in de kwesties: dat was in beide gevallen slecht.

Khadija Arib zou volgens melders een schrikbewind hebben gevoerd als Kamervoorzitter, maar zelf ziet ze het als een politieke afrekening. Ze had het gevoel alsof de PvdA haar niet volledig steunde. 66 procent van de PvdA-kiezers noemt de houding van 'hun' partij in deze kwestie slecht.

'Gijs van Dijk mag terugkeren'

Net zo kritisch zijn ze over het optreden in de kwestie Gijs van Dijk. Het Kamerlid moest vertrekken na een onderzoek over grensoverschrijdend gedrag, maar dat onderzoek werd door deskundigen beoordeeld als 'broddelwerk'. 67 procent van de PvdA-kiezers is niet te spreken over het optreden van de partij hierin.

Iemand schrijft daarover: "De partij heeft onnodig paniekerig gereageerd om te willen deugen. Het ging niet meer om de feiten maar om de beeldvorming." Het partijbestuur wil nog niet weten van eerherstel voor Gijs van Dijk, maar het ex-Kamerlid wil zelf terugkeren in de fractie. Met steun van PvdA-kiezers: 57 procent vindt dat hij zich weer mag aansluiten bij de PvdA-fractie. 22 procent vindt van niet.

Oordeel van PvdA-kiezers over het optreden van de PvdA in de kwesties Arib en Van Dijk

Knauw in vertrouwen Kuiken

De rol die de partij speelde in de kwesties straalt nog niet af op het zetelaantal van de partij: na de grote winst van vorige maand blijft de PvdA enigszins stabiel, op 11 zetels. Maar het vertrouwen in Attje Kuiken als partijleider krijgt wel een knauw. Waar een maand geleden nog 85 procent van haar kiezers achter haar stond, is dat nu gedaald naar 64 procent.

"Als uitdrager van de standpunten van de partij doet ze het goed, maar in zowel de zaak Arib als Gijs van Dijk heeft ze ernstig gefaald. Ze is zich formeel gaan opstellen terwijl juist daar een menselijke benadering gewenst was", schrijft een kiezer.