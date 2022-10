'Broddelwerk', 'onzorgvuldig' en 'zeer kwalijk': deskundigen hebben zware kritiek op het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. De advocaat van Van Dijk eist dat het rapport direct openbaar wordt gemaakt.

Het was 8 februari 2022 toen PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk opstapte. Dat deed hij na een indringend gesprek met toenmalig fractievoorzitter Lilianne Ploumen, na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Onderzoek subjectief

In juni verscheen vervolgens het onderzoeksrapport naar de kwestie. Partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, Esther-Mirjam Sent, noemde de bevindingen in het rapport 'ernstig'. Zij oordeelde dat het 'onwenselijk is dat Gijs van Dijk in de komende 4 jaar een functie namens de PvdA bekleedt'.

Maar het onderzoek waar Sent zich op baseert is subjectief. Dat zeggen hoogleraar Recht, Marjan Olfers en hoogleraar Integriteit van Organisaties, Rob van Eijbergen. Zij zijn bijzonder kritisch op het onderzoek van integriteitsbureau Bezemer & Schubad. Er is volgens hen te veel gekeken naar de gevoelens van de melders en te weinig naar objectiveerbare feiten: de wederhoor was gebrekkig, de conclusie niet eenduidig en het toetsingskader onduidelijk.

Bekijk hier het gesprek met hoogleraren Marjan Olfers en Rob van Eijbergen.

'Conclusie verdraaid'

De conclusie waar het om gaat, staat als volgt in het rapport: '[...] Ook is het aannemelijk dat meldsters zich grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld.' Op de website van de PvdA wordt die conclusie vertaald naar: 'Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door Van Dijk richting meerdere personen.'

Je mag van zo’n onderzoek verwachten dat er objectief wordt vastgesteld of iemand dat soort gedrag heeft vertoond, dat lees ik niet

Hoogleraar Van Eijbergen vindt dat verbazingwekkend. "De partij stelt op haar website dat Gijs van Dijk grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd, dat rijm ik niet met de zachte conclusies van het onderzoek." In een reactie blijft de PvdA erbij dat op basis van het onderzoek de conclusie kan worden getrokken dat Van Dijk zich grensoverschrijdend heeft gedragen.

'Maak rapport openbaar'

Van Dijks advocaat Christiaan Alberdingk Thijm wil dat het rapport van Bezemer & Schubad ogenblikkelijk openbaar wordt gemaakt, want: "Gijs heeft niets te verbergen." Alberdingk Thijm vindt het onbegrijpelijk dat zijn cliënt het rapport alleen mocht inzien. "Alle rechtspraak is openbaar, dat is niet voor niks. Zo kunnen we de rechtspraak controleren en verifiëren. Het voorkomt willekeur en partijdigheid", zegt de advocaat van Van Dijk.

Bezemer & Schubad wil niet reageren op vragen van EenVandaag over hun werkwijze en kwaliteit van het onderzoek in de zaak-Gijs van Dijk. Ook op de vraag of het integriteitsbureau doet aan peer review (kwaliteitstoetsing van de bevindingen door een collega van de onderzoeker) komt geen antwoord.