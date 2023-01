Een jaar na de BOOS-uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, vinden de meeste voormalige kijkers dat de talentenjacht terug mag op televisie. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

De show, waarin deelnemers op basis van hun zang door een coach werden gekozen om in hun team plaats te nemen, werd een jaar geleden voor onbepaalde tijd opgeschort. Dat gebeurde na aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door meerdere medewerkers. Tegen coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur zijn aangiftes en meldingen gedaan. De zaken kwamen aan het licht door een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS.

Rotte appels

Er is begrip voor dat het programma meteen van de buis werd gehaald toen bekend werd dat er ongepast gedrag had plaatsgevonden. Maar een jaar later vinden de meeste mensen die het programma altijd of soms keken (67 procent) de tijd rijp voor een terugkeer op tv, als de personen naar wie onderzoek wordt gedaan niet meer meedoen.

De algehele opinie onder mensen die vinden dat de show een comeback mag maken, is dat met het programma op zich niks mis is. "Aan het concept mankeert niks, aan de poppetjes wel. Dus als de rotte appels zijn verwijderd, kan het door", vindt een deelnemer aan het onderzoek.

Maatregelen

Wel schrijven velen daarbij dat er alles aan moet worden gedaan om wangedrag in de toekomst te voorkomen. Zo suggereren mensen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers, dat er een gedragscode en een vertrouwenspersoon moeten zijn en dat er veel met deelnemers gesproken moet worden.

Ook wordt de vergelijking gemaakt met andere sectoren, vooral het voetbal: "We keken toch ook gewoon weer naar voetbal na de affaire-Overmars", zegt iemand. En een ander: "Als je alle bedrijven sluit waar een medewerker zich misdragen heeft, dan kan 75 procent van alle bedrijven dicht. Dus alleen de boosdoeners verwijderen en door."

Vaste kijkers

Vaste kijkers zijn het meest positief over een mogelijke terugkeer van de talentenjacht, en ook de meeste mensen die sporadisch naar The Voice keken, zien een nieuw seizoen van het voorheen populaire programma zitten.

Zo denken mensen over een terugkeer van The Voice of Holland

Bij mensen die het programma nooit keken is een stuk minder steun. Een derde (32 procent) van hen is voorstander van een comeback, van 4 op de 10 mag het programma niet terugkeren.

Weinig respect

Tegenstanders van The Voice of Holland vinden dat een terugkeer op televisie weinig respect toont naar de slachtoffers. Ook kunnen velen het programma niet meer los zien van de gebeurtenissen: "Ik associeer dit programma nu met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De opzet van coaches die het helemaal zien zitten met de deelnemer, nee, dat kan echt niet meer."

Een kwart van de mensen die nooit naar The Voice keken, heeft bovendien geen mening over een nieuw seizoen. "Er zijn te veel talentenjachten op televisie. Het was en wordt mijn programma niet, los van wat er is gebeurd", zegt iemand.

Te besmet om te slagen

Mocht de zangshow terugkomen, dan vragen zowel voor- als tegenstanders zich wel af of het programma niet te besmet is om te kunnen slagen. Sommigen twijfelen erover of het voorheen populaire programma in het vervolg weer zulke hoge kijkcijfers kan halen.

Anderen vrezen vooral dat mensen er niet meer aan willen meewerken. "Van mij mag het terug op televisie, maar ik vraag me af welke coaches en talenten nog mee willen doen aan dit programma. Misschien is het wel voor altijd verpest."