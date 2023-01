Twee derde van de werknemers is voorstander van een verplichte vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie en een verplichte gedragscode op het werk, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Maar bij de ondervraagde ondernemers is hier geen meerderheid voor.

Mariëtte Hamer werd door het kabinet aangesteld als regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld na de beschuldigingen bij The Voice of Holland. Vorige week presenteerde het kabinet een actieprogramma met haar bevindingen. EenVandaag legde de plannen voor aan 5.700 werknemers in loondienst en 500 ondernemers van grote en kleine bedrijven.

Bewustwording en duidelijkheid

Werknemers staan positief (70 procent) tegenover het plan om bij iedere werkgever verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen waar ze terecht kunnen om te spreken over ongewenst gedrag. De meeste voorstanders vinden dit vanzelfsprekend. Wel hebben ze voorkeur voor een externe vertrouwenspersoon, die is onafhankelijker dan een interne denken ze.

Het kabinet kijkt ook naar een wettelijk verplichte gedragscode voor werkgevers. Ook hiervoor is veel draagvlak op de werkvloer (66 procent). Het gaat dan om een beschrijving van het gewenste gedrag binnen een bedrijf of organisatie. Zo'n code zorgt voor bewustwording en duidelijkheid, vinden de meeste werknemers.

Goede opleiding nodig

Regeringscommissaris Hamer is er blij mee dat veel werknemers achter het plan voor een verplichte vertrouwenspersoon staan. "Het is heel belangrijk dat er daarvoor nu een initiatiefwetsvoorstel ligt", zegt ze. Ze denkt ook dat deze wet een meerderheid haalt.

Maar er zijn wel een paar punten van belang, voegt ze toe. "Als er een verplichte vertrouwenspersoon komt, zorg er dan voor dat die een goede opleiding en een onafhankelijke positie heeft. En faciliteer hem of haar in het werk. Het is niet voor maar een paar uurtjes per week."

Onnodig duur en ingewikkeld

De ondernemers met personeel die meededen aan het onderzoek zijn niet enthousiast over beide plannen. Slechts een kwart (26 procent) is voor de verplichte vertrouwenspersoon. De grootste groep (51 procent) vindt het een slecht idee. Hetzelfde geldt voor een verplichte gedragscode: 34 procent is voor en 48 procent tegen. De rest weet het niet goed.

Hun grootste kritiekpunt is dat de verplichting voor alle bedrijven geldt. Zij vinden deze maatregelen voor kleine bedrijven te duur en te ingewikkeld. "Voor grote bedrijven is het wel zinvol. Maar met vijf werknemers is dit te duur en een onnodige papierwinkel", legt een ondernemer uit.

Gezamenlijk op zoek

"We hebben in de corona-tijd gezien dat kleine ondernemers er heel goed in zijn om samen problemen aan te pakken", reageert Hamer op de opmerkingen van vooral kleine bedrijven. "Voor een vertrouwenspersoon kunnen ze extern zoeken, gezamenlijk iemand aannemen of dat doen via de branchevereniging."

"Maar misschien is er ook wel iemand binnen de organisatie die die taak op zich wil nemen", zegt ze verder. "Het is dan ook echt belangrijk dat die persoon de juiste faciliteiten krijgt."