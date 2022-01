Niet alleen The Voice of Holland worstelt met grensoverschrijdend gedrag. Sinds de #MeToo-beweging is er in bedrijven en organisaties veel meer bewustzijn, ziet advocaat Priscilla de Leede. "Maar het blijft lastig in afhankelijkheidsrelaties, dat zie je."

De Leede ziet vaker dat organisaties en bedrijven moeite hebben om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Wat kan wel en niet? Om te beginnen is het volgens haar belangrijk dat er helder beleid is. Tussen verschillende niveaus binnen een organisatie moet daar volgens De Leede duidelijkheid over zijn.

Zo snel mogelijk onderzoek

"Seksueel overschrijdend gedrag komt vaker voor bij machtsrelaties, bijvoorbeeld in organisaties waar alles net wat losser is. Daar is gewenst en ongewenst gedrag vager. Wat van iedereen wordt verwacht, is dan onduidelijker." Daarbij benadrukt De Leede dat het bijvoorbeeld verstandig kan zijn als er voorlichting wordt gegeven. "Hoe ga je om met dit soort situaties? Maar ook over de vraag of er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon is."

Ook moet er volgens De Leede zo snel mogelijk onderzoek worden gedaan nadat er een melding wordt gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Ze adviseert daarbij extern onderzoek te laten doen naar wat er precies is gebeurd.

Bron: EenVandaag Advocaat Priscilla de Leede

Geen kop in het zand

Als bedrijf moet je volgens De Leede direct handelen: niet je kop in het zand steken, direct feiten duidelijk krijgen en handelen met een juiste klachtenprocedure. "Het is heel logisch voor een organisatie dat je probeert er onderling uit te komen. Geen bedrijf staat te springen om dit soort dingen in het openbaar af te handelen, maar je moet dit gewoon goed en transparant doen."

Het is volgens De Leede niet alleen voor een organisatie zelf van belang dat er helder beleid is over een veilige werksfeer en wat wel en niet getolereerd wordt. Als het onder de pet wordt gehouden en het komt dan later alsnog uit, zoals nu bij The Voice, dan brengt dat enorm veel schade.

Voorlichting van enorm belang

In dit geval had er na eerdere meldingen dan ook ingegrepen kunnen worden. "Ze hadden bij elke deelnemer kunnen uitleggen waar je op moet letten, wat je grenzen zijn, dat je ze niet overgaat. Dat mensen een melding zouden kunnen doen als ze zich onveilig voelen."

Dit komt overeen met het advies dat ze voor bedrijven heeft in de manier hoe ze met hun werknemers omgaan. "Voorlichting naar iedereen, een veilige plek waar mensen zich kunnen melden, is nou eenmaal van enorm belang."

Familie De Mol

Mark Koster schreef in 2020 een boek over de familie De Mol. Veel is momenteel te doen over de vraag wat John de Mol, de man achter The Voice, wist over het grensoverschrijdend gedrag bij het programma.

"Als hier is besloten voor spreken is zilver, zwijgen is goud, dat is een grote bak roest gebleken." Koster doelt hiermee op de informatie waaruit zou blijken dat de familie De Mol al in 2016 op de hoogte zou zijn van het gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Hij is ook de toenmalige partner van de Mols zus, presentatrice Linda de Mol.

Stilhouden is verleidelijk

Dat dit besproken is binnen de familie, maar dat daarop toen niet is gehandeld, kan Koster niet begrijpen. "Hier heeft de familie een enorme inschattingsfout gemaakt door dit onder tafel te houden."

Ook De Leede ziet dat bedrijven dit soort situaties graag intern en in stilte afhandelen, maar adviseert zelf transparantie en openheid. "Ga hier direct mee aan de slag als zoiets gebeurt en laat zien hoe je dat doet. Als je het stilhoudt kan je uiteindelijk ook strafbaar blijken te zijn voor het stilhouden van strafbare feiten."