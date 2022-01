In de BOOS-aflevering over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice reageert ook John de Mol. Hij zegt dat bandleider Jeroen Rietbergen in zijn ogen geen machtspositie had tegenover kandidaten. Volgens vertrouwenspersoon Freek Walther is dat relatief.

In de aflevering van BOOS doen oud-kandidaten en oud-medewerkers en andere ingewijden van The Voice of Holland hun verhaal over wat ze hebben meegemaakt bij de talentenjacht. De aantijgingen gaan over bandleider Jeroen Rietbergen, een regisseur en coaches Marco Borsato en Ali B.

Beschuldiging Rietbergen en Borsato

In totaal kreeg BOOS negentien meldingen over Rietbergen. Rietbergen stuurde seksueel getinte berichten en foto's van zijn geslachtsdeel, vertellen de vrouwen. De misdragingen vonden 10 jaar lang plaats, zegt BOOS. Er zijn ook vijftien soortgelijke meldingen bij BOOS over een regisseur bij The Voice.

Vorig jaar werd aangifte tegen Marco Borsato gedaan 'wegens onzedelijke betastingen'. Onder andere oud-kandidaten en een medewerker van The Voice meldden zich bij BOOS over Borsato. Drie meldingen zijn van kandidaten van The Voice Kids over betastingen op de billen.

Aangifte tegen Ali B wegens verkrachting

Ook de vrouw die aangifte deed tegen coach Ali B zit in de uitzending. De aangifte gaat om verkrachting. Veel meer vrouwen, zowel betrokken als niet-betrokken bij The Voice doen hun verhaal over Ali B. Het gaat onder andere over het vragen om seks, aanraken, en zichzelf opdringen.

John de Mol, die tot 2020 chef was van The Voice of Holland reageert in de aflevering van BOOS. Hij zegt ervan in de war te zijn. "Zelf als ik 1 procent van de aflevering had gezien, was het al veel te veel en schokkend. Maar het is veel meer dan dat", zegt hij. Hij was in 2019 op de hoogte van één aantijging tegen Rietbergen. "Ik was razend. Ik heb hem verbaal echt alle hoeken van de kamer laten zien." De Mol zegt destijds te weten van de aantijgingen van één meisje.

Machtspositie

De Mol benadrukt in de aflevering dat Rietbergen geen machtspositie had in zijn ogen. Extern vertrouwenspersoon en onderzoeker naar klachten van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, Freek Walther vindt dat bedenkelijk. "Het is een relatief begrip. Je moet je voorstellen dat je er als kandidaat binnenkomt en groot wil worden, wat je op dat moment nog niet bent. Je wordt geconfronteerd met een bandleider, die het misschien al wel helemaal heeft gemaakt. Ik ben het niet eens met de stelling dat je dan geen macht hebt."

"Het gaat hier om de toppers in de entertainmentwereld en je hoort ook van de dames dat het mannen zijn die machtsaanzien hebben", zegt hij over The Voice. "Ali B zou dat ook hebben gezegd na de seks, zegt een van de vrouwen, dat niemand een slachtoffer zou geloven als ze met haar verhaal naar buiten zou treden."

Strafbare feiten

"Wat zo is, is dat we een heleboel dingen al hebben gehoord de afgelopen weken. En wat opvalt is dat er dingen worden gezegd die strafbare feiten zijn", zegt Walther. Hij wil wel benadrukken dat eerst onderzocht moet worden of de beschuldigingen kloppen.

Walther zegt dat veel verhalen van de slachtoffer vallen onder seksuele intimidatie. Het aantal aantijgingen van seksuele intimidatie is groot. "En dat is ook juist zo kenbaar, dat het vaak een patroon is van iemand. Dat zien we ook in de aflevering."

Medewerkers beschermen

Seksuele intimidatie valt voor een deel buiten het strafrecht. "Maar dat kun je ook overdrijven", zegt Walther. "Seksuele intimidatie staat al 28 jaar in de Nederlandse wet. En dat heb onvoldoende gehoord in de media deze week. Die wet gaat over hoe werkgevers omgaan met hun werknemers. Ze moeten ze beschermen tegen dit soort wangedrag."

Bij The Voice gaat het niet om alleen om medewerkers maar ook om kandidaten. "En daarom zou de wet ook moeten worden aangepast", vindt Walther. "De wereld is veranderd. Je zou eigelijk moeten zeggen dat iedereen die werkt voor een organisatie op dezelfde manier moet worden beschermd."

Meldpunt

De verhalen die in de BOOS-uitzending voorbijkomen, zijn geen verhalen die Walther nog nooit eerder heeft gehoord op de werkvloer. "Ik ben in 2002 begonnen en heb in alle sectoren dit soort verhalen gehoord", vertelt hij. Walther weet niet of bij deze organisatie er een plek was waar vrouwen terechtkonden. "Maar voor de hele cultuursector en entertainment-sector is er een meldpunt, Mores.online. Maar dat is niet bekend genoeg."

"Je zou mogen aannemen dat een organisatie met deze statuur vertrouwenspersonen heeft. Vertrouwenspersonen zijn eigenlijk ook altijd onafhankelijk. En als ze er zijn, is het ook van belang dat ze bekend worden gemaakt. Dus je moet mensen daar echt bewust op wijzen."