De werkgever is aansprakelijk voor het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland, als de aantijgingen kloppen. Dat zei jurist Gabi van Driem gisteren in Nieuwsuur. We zoeken uit of dat klopt en welke rechten medewerkers en kandidaten hebben.

Kan RTL, Talpa, ITV of John de Mol aansprakelijk worden gehouden voor de vermeende misstanden bij The Voice? Volgens advocaat Priscilla de Leede en hoogleraar Marlies Vegter is er wel degelijk een mogelijkheid om een meerdere op de werkvloer of een opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk te houden.

Kandidaten en werknemers

Juridisch is vaak duidelijk beschreven wat de rechten en plichten zijn voor werknemers en werkgevers, maar voor kandidaten van een tv-programma is dat vaak lastiger. Priscilla de Leede, arbeidsrecht deskundige bij Van Russell Advocaten zegt dat de situatie voor kandidaten vooral te maken heeft met wat voor afspraken er zijn gemaakt met alle partijen.

"Uiteraard zullen de kandidaten proberen op grond van 'onrechtmatig handelen' de organisatie aan te spreken. Deze organisatie kan ook zeker aansprakelijk worden gesteld door een opdrachtnemer", legt De Leede uit. "Het wordt dan wel een juridisch verhaal, aangezien het er dan vanaf hangt wie er met wie contracten heeft opgesteld."

De Gouden Kooi

Er is al eens eerder een rechterlijke uitspraak gedaan over een kandidaat bij een tv-programma, die het programma aansprakelijk wilde stellen. Het gaat over een kandidaat van De Gouden Kooi. Een programma uit 2006 waarin deelnemers zich voor langere tijd lieten opsluiten in een luxe villa. Door verschillende kandidaten weg te stemmen bleef er uiteindelijk één winnaar over. Diegene won de villa en 1 miljoen euro. Eén van de weggestemde wilde een werkloosheidsuitkering aanvragen.

"De Hoge Raad heeft toen uitgesproken dat het wél om een arbeidsovereenkomst ging tussen de deelnemer en het programma", legt hoogleraar arbeidsrecht Marlies Vegter uit. "Er wordt dan altijd bij elke zaak uitgebreid gekeken naar de omstandigheid van het geval." Vegter kan om deze reden dan ook niet nu al zeggen dat dit ook zou kunnen gebeuren bij eventuele zaken rondom The Voice of Holland.

Belangrijke nuance

Als de kandidaten dan daadwerkelijk als 'werknemer' worden gezien, is niet wettelijk vastgesteld welke schade ze kunnen vorderen, legt advocaat arbeidsrecht De Leede uit.

"In principe zou je alle schade kunnen vorderen", zegt De Leende. Denk bijvoorbeeld aan psychologische hulp die je nodig hebt als je iets is overkomen. Marlies Vegter legt daarbij nog wel een belangrijke nuance uit: er moet nauw verband zijn tussen de seksuele intimidatie en het werk. "Een werkgever is niet aansprakelijk als de handelingen niet met het werk hebben te maken."