Er zijn veel meer meldingen over seksueel geweld binnengekomen dan normaal, zeggen hulporganisaties. Ook op social media worden veel verhalen gedeeld. De uitzending van BOOS legt bloot dat seksueel wangedrag zich op iedere werkvloer afspeelt.

De werkvloer van The Voice is volgens de Gerda Arends van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVvV) niet anders dan een andere werksetting. "Het is niet alleen voorbehouden aan de media of televisie."

'1 op de 2 tot 3 vrouwen krijgt ermee te maken'

Bij seksueel overschrijdend gedrag is er vaak sprake van een afhankelijkheidsrelatie. "Dus je bent bijvoorbeeld een arts in opleiding, of een jonge promovendus", legt ze uit. Vrouwen hebben er vaak mee te maken. "TNO geeft aan dat 1 op de 2 tot 3 vrouwen in haar werkende leven te maken krijgt met seksuele intimidatie."

Wat onder seksuele intimidatie valt, is het sturen van ongepaste app'jes of het maken van opmerkingen. "Of het daadwerkelijk zitten aan iemand, tot verkrachting en alles wat daar tussen zit. Dat is een heel breed begrip." Een machtskwestie ook, denkt Arends."Het feit dat het kan, het feit dat de gelegenheid er is, dat maakt dat het gebeurt."

Bekijk ook Aantal meldingen seksuele intimidatie op universiteiten stijgt fors

Grijp dit moment aan

Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon alleen ben je er nog niet, zegt Arends. "Die gaan dit niet per definitie voorkomen. Maar als je bewust een vertrouwenspersoon aanstelt in je organisatie, dan kan dit meehelpen aan het scheppen van een veilig klimaat."

Mensen moeten weten dat er een vertrouwenspersoon is en die weten te vinden. "Breng je aanwezigheid voor het voetlicht, ga het gesprek aan", adviseert ze andere vertrouwenspersonen in organisaties. Sinds #metoo in 2017 is er al wat in gang gezet, stelt ze. "Na #metoo is het aantal vertrouwenspersonen verdubbeld naar 2000." Maar dat noemt ze 'natuurlijk' veel te weinig op de hele BV Nederland.

Wetsvoorstel

Er ligt al een tijdje een wetsvoorstel klaar dat ieder bedrijf met meer dan 50 werknemers verplicht is om een vertrouwenspersoon aan te stellen in z'n organisatie. "Dat is op dit moment niet verplicht. Nu is hij alleen verplicht om een veilige werkomgeving te creëren", legt Arends uit.

Hoewel er veel meldingen zijn, is Arends hoopvol. "Het feit dat we er nu met z'n allen over praten en dat we er met z'n allen aandacht aan geven, betekent dat we willen dat dit niet meer gebeurt", zegt Arends. "Als we er met z'n allen de schouders onderzetten moet dat toch beter worden?"