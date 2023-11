Op sommige momenten ging het er fel aan toe in het EenVandaag Verkiezingsdebat tussen zes lijsttrekkers. We bespreken de 5 meest opvallende momenten van het debat.

De lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en Rob Jetten (D66) debatteerden in Ahoy Rotterdam met elkaar over de thema's migratie, klimaat en bestaanszekerheid.

1. 'Geen asielcrisis, maar een VVD-crisis'

Het debat over migratie begon met de vraag hoeveel asielzoekers de lijsttrekkers in ons land willen toelaten. Volgens Geert Wilders (PVV), Pieter Omtzigt (NSC) en Dilan Yeşilgöz (VVD) moet dat aantal fors naar beneden, volgens Rob Jetten (D66) juist niet. "Er is geen asielcrisis, maar een VVD-crisis", zo zeI hij over het beleid van de afgelopen jaren.

Yeşilgöz antwoordde daar fel op: "D66 ontkent elk probleem op gebied van asiel en migratie, en ontkent de zorgen van mensen."

2. Timmermans en Wilders over 'Venlo aan Zee'

Geert Wilders (PVV) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) botsten op het onderwerp klimaat. Volgens Wilders wordt er veel te veel geld aan uitgegeven: "Wij ontkennen het klimaatprobleem niet. Maar we geven er miljarden aan uit, terwijl mensen de boodschappen niet kunnen betalen. Er zijn de komende jaren grotere problemen dan het klimaat."

Volgens Timmermans brengt het niet goed aanpakken van het klimaatprobleem mensen uiteindelijk juist dieper in de problemen, benadrukte hij. "Meneer Wilders vindt Venlo aan Zee misschien leuk, maar ik niet."

3. Van der Plas: 'Boeren worden geschoffeerd'

Ook stikstof kwam aan bod tijdens het debat over klimaat. Rob Jetten (D66) noemde Nederland 'de grootste megastal van de wereld' en benadrukte dat de Nederlandse landbouw veel uitstoot en flink moet gaan minderen.

Een opmerking tegen het zere been van Caroline van der Plas (BBB): "Meneer Jetten schoffeert de boeren door dit te zeggen." Volgens haar loopt ons land juist voorop en kunnen boeren veel meer stikstof verminderen. Als ze daar maar toe in staat worden gesteld. "Boeren uit het buitenland komen juist hier om te leren van onze innovatie."

4. Timmermans: 'Yeşilgöz heeft geleerd van Rutte'

Als laatste was er het debat over het onderwerp bestaanszekerheid: hoe houden mensen meer geld over? GroenLinks-PvdA wil dat de rijken de zwaarste lasten dragen. "Wij gooien belastingen omhoog voor rijke Nederlanders", zei Frans Timmermans."Dat is niet leuk voor miljonairs, maar zo maken we Nederland wel rechtvaardiger."

Volgens Dilan Yeşilgöz wil GroenLinks-PvdA mensen juist 'kapot belasten'. "Het gaat hier over ondernemers, niet over rijke mensen. U plukt mensen kaal." Onjuist, volgens Timmermans: "Nu doet ze het weer: u stelt het telkens verkeerd voor." Daarin zou ze volgens de leider van GroenLinks-PvdA 'geleerd hebben van haar voorganger Rutte['.

5. Omtzigt wil 'beter bestuur'

De laatste vraag in het debat was hoe de volgende generatie het beter gaat krijgen dan de huidige. Volgens Pieter Omtzigt (NSC) zit dat hem in beter bestuur. "We hebben een overheid die enorm gefaald heeft met toeslagenouders, met Groningen. Burgers kwamen er niet doorheen."

"Als we dat niet veranderen, krijgen we dezelfde soort schandalen. En daar moeten we nu echt een keer mee kappen."

Het EenVandaag Verkiezingsdebat

