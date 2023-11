Het is 2 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen hét hoofdpodium om de zwevende kiezers nog te overtuigen: het grote EenVandaag-verkiezingsdebat op 20 november vanuit Ahoy. 6 lijsttrekkers debatteren met elkaar over migratie, klimaat en bestaanszekerheid.

De lijsttrekkers die meedoen zijn Dilan Yeşilgöz (VVD), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Pieter Omtzigt (NSC), Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) en Rob Jetten (D66). In wisselende samenstellingen debatteren ze onder leiding van Pieter Jan Hagens in totaal 50 minuten met elkaar. Over migratie (VVD, PVV, NSC en D66), klimaat (GroenLinks-PvdA, PVV, BBB en D66) en bestaanszekerheid (GroenLinks-PvdA, VVD, NSC en BBB).

2000 studenten

Het zijn de grote thema's van deze tijd, die bepalend zijn hoe Nederland er de komende jaren uit komt te zien. In de zaal zitten zo'n tweeduizend studenten (mbo, hbo en universiteit) uit Rotterdam. In korte filmpjes vertellen ze hoe zij tegen die onderwerpen aankijken en wat zij verwachten van politiek Den Haag.

Het hele debat is ook live te volgen op NPO Radio 1, gepresenteerd door Suzanne Bosman en met duiding voor en na de uitzending van politiek commentator Joost Vullings van EenVandaag en het EenVandaag Opiniepanel.

Nog twee extra debatten

In het weekend voor het grote debat staan de uitzendingen van EenVandaag ook helemaal in het teken van de verkiezingen. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november gaan andere partijen met elkaar in discussie.

Henri Bontenbal (CDA), Mirjam Bikker (CU) en Lilian Marijnissen (SP) gaan vrijdag met elkaar in debat over wonen en over de vraag hoe zij het vertrouwen in de politiek denken te kunnen herstellen. Op zaterdag is het de beurt aan Stephan van Baarle (DENK), Joost Eerdmans (JA21) en Laurens Dassen (VOLT) om het tegen elkaar op te nemen. Dan gaat het over de thema's migratie en klimaat.

In deze twee uitzendingen komen leden van het Opiniepanel aan het woord en ondersteunt Charlotte Nijs de debatten met onderzoeken van het EenVandaag Opiniepanel.