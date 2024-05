Afgelopen week werd Nicki Minaj opgepakt op Schiphol omdat ze joints bij zich had: dit is verboden. Zo zijn er strikte regels voor wat er precies het vliegtuig in mag en wat niet. Voor EenVandaag Vraagt vroegen we wat jullie hierover willen weten.

Hanita van der Meer van reiskoepel ANVR en Doron Sajet, woordvoerder van Schiphol, geven antwoord op jullie vragen.

1. Verschillen de regels over wat je wel en niet mee mag nemen wereldwijd? Zo ja, hoe komt dat?

Er is internationale en nationale wet- en regelgeving waar alle luchthavens aan dienen te voldoen, legt woordvoerder van Schiphol Doron Sajet uit. "Deze regels zijn een voortvloeisel van de dreiging tegen de burgerluchtvaart."

Grofweg verschillen de regels niet heel erg, zegt Van der Meer. "Al helemaal niet binnen Europa. Maar het zit hem meer in de manier waarop de handbagage gecheckt wordt. In tegenstelling tot veel andere luchthavens, hoeven passagiers op Schiphol bijna niks meer uit hun tas te halen: geen laptops, iPads, opladers."

Voor mensen is het soms verwarrend dat er verschillend gecontroleerd wordt op verschillende vliegvelden, zegt Van der Meer. "De reden dat dat bij Schiphol niet zo is, komt door de geavanceerde apparatuur. Hierdoor kan er tijdens de controle beter in de tassen gekeken worden. Luchthavens met 'verouderde' apparatuur kunnen dat minder goed. Daar bemoeilijken laptops dat proces ook, vandaar dat er op die luchthavens wordt gevraagd om die eruit te halen."

2. Hoeveel milliliter vloeistof mag je over de grens meenemen vanaf luchthavens als Schiphol of Eindhoven Airport?

Er zijn Europese regels over hoeveel vloeistoffen passagiers mee mogen nemen, zegt Sajet. "Binnen deze regelgeving houdt Schiphol aan dat een passagier vloeistoffen, gels, crèmes en pasta's bij de securitycontrole mee mogen nemen in verpakkingen van maximaal 100 milliliter."

Van der Meer: "Maar als je eenmaal door de beveiligingscontrole bent, gelden er weer andere regels."

Zo zijn de producten uit 'taxfree'-winkels op Schiphol ongelimiteerd toegestaan aan boord van het vliegtuig. De aankopen van passagiers die op een volgende luchthaven moeten overstappen, worden in de winkel verzegeld in een speciale plastic tas. Reizigers mogen het zegel niet verbreken totdat ze op de eindbestemming zijn aangekomen.

3. Mogen softdrugs zoals wiet de grens over?

Nee, zegt Van der Meer. "In Nederland is wiet gedoogd, maar in heel veel landen is dat niet legaal. Vandaar dat wiet niet de grens over kan. Bij medicinale producten is het weer net anders."

Als passagiers naar het buitenland gaan, en medicijnen gebruiken die onder de opiumwet vallen, moeten zij bij overheidsorganisatie het CAK een Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor slaapmiddelen, sterke pijnstillers, ADHD-medicijnen of medicinale cannabis.

"Ik zou het zeker niet aanraden om dit te doen zonder een medische verklaring. Er is een kans dat drugshonden nog sporen ruiken", zegt Van der Meer.

Bron: Eigen foto Hanita van der Meer

4. Welke voedingsmiddelen zijn toegestaan om te consumeren aan boord van een vliegtuig, en zijn er beperkingen met betrekking tot wat passagiers zelf mogen meebrengen?

Niet dat Van der Meer weet. "Het kan wel voorkomen dat je een product dat je meeneemt uit het vliegtuig - bijvoorbeeld een banaan - geweigerd wordt in het land van aankomst. Dit kunnen landen doen om het risico te verkleinen dat er bepaalde ziektes via voedingsmiddelen worden overgebracht. Zulke maatregelen komen gemiddeld gezien vaker voor bij intercontinentale vluchten, en minder als je naar een Europees land vliegt."

Maar als het om een verpakt product gaat, zoals sultana's of een dichte zak chips, is er vaak niets aan de hand. "Het gaat meer om verse producten zoals fruit of brood." Overigens heeft dit allemaal betrekking op handbagage, vervolgt Van der Meer.

5. Waarom worden rolstoelen niet toegestaan aan boord?

Simpelweg omdat er geen ruimte is aan boord, legt Van der Meer uit. "Het vliegtuig staat met vliegtuigstoelen. Zo'n rolstoel past vaak niet eens door het gangpad, of blokkeert de doorloop. Ze kunnen ook niet zomaar een vliegtuigstoel eruit monteren zodat jouw rolstoel daar kan staan, dat gaat niet."

Mensen die niet zelf kunnen lopen kunnen wel assistentie aanvragen, vervolgt Van der Meer. "Dan worden ze met een bepaalde stoel opgehaald die wel in het gangpad past. De passagiers worden daar vervolgens in een vliegtuigstoel geholpen. Die rolstoel blijft dan natuurlijk niet staan in het gangpad, dat is heel onveilig."