Ruim 10 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische aandoening, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nivel. Bijna 60 procent dus, een hele grote groep. Hoe is dat zo gekomen en hoe erg is het eigenlijk? We vroegen het aan experts.

Het zijn vooral oudere mensen die last hebben van chronische ziektes. "Ze zijn er wel op jonge leeftijd, maar dat draagt niet bij aan deze hoge cijfers", zegt huisarts Toosje Valkenburg.

Chronische aandoeningen

Wat is een chronische aandoening eigenlijk? Er zijn vrij veel voorbeelden te noemen: hart- en vaatziekten, astma, diabetes, maar ook een verstandelijke beperking vallen onder chronische aandoeningen. "Als mensen medicijnen gebruiken voor hoge bloeddruk is dat al een chronische aandoening", legt huisarts Ted van Essen uit.

"Als ze diabetes hebben kom daar je eigenlijk ook nooit meer van af, dus dat is ook een chronische aandoening", vervolgt hij. "Mensen met psychische klachten kunnen chronisch depressief zijn. En 2 miljoen mensen in Nederland hebben reumatische aandoeningen, slijtage, artrose. Dat geldt ook als een chronische aandoening."

'Cijfers zeggen niet veel'

Maar zo'n aandoening hoeft geen grote gevolgen te hebben. Sommige mensen die een chronische aandoening hebben, zijn volgens Van Essen wel ziek, 'maar hebben eigenlijk niet zo veel last van de kwaal als hij onder behandeling is'. Maar die ziektes gelden dan nog steeds als chronisch.

Dus alleen de cijfers zeggen eigenlijk helemaal niet zo heel veel, zegt huisarts Valkenburg. "We leven veel langer, dus de kans op schade en ziekte is veel groter. De ziektes waar je accuut aan dood gaat, die zijn natuurlijk veel minder aanwezig. Dus als je niet meer sterft aan een hartinfarct, dan heb je daarna een chronische hartziekte."

We leven veel langer

Mensen leven tegenwoordig veel langer door de steeds beter wordende geneeskunde. Dat klinkt goed natuurlijk, maar het is niet alleen maar positief, vindt Valkenburg. "Omdat het allemaal andere dilemma's oproept: als we zo goed zijn om mensen met ziektes lang te laten leven, wat doet dat met de kwaliteit van leven? En wat zegt dat over gezonde jaren? Dat is een gesprek wat we in de zorg moeten voeren

"We hebben de maatschappij zo ingericht dat je vreselijk oud kan worden, maar dat gaat wel gepaard met dat bepaalde eigenschappen van het lichaam slijten en dat je daar last van krijgt", zegt ook huisarts Van Essen. "De keerzijde van dat we allemaal ouder worden, is dat je veel langer last hebt van chronische aandoeningen."