Zorgorganisaties zitten met het handen in het haar. Alle kosten voor ouderenzorg stijgen. "We zijn bezig met de begroting van volgend jaar en moeten gaan kijken waarop we gaan bezuinigen", zegt bestuurder Trudy Prins van stichting De Rijnhoven.

"Alle kosten gaan omhoog, van voeding, energie en verwarming en de wasserij. Dus je ziet aan alle kanten in de rekening terugkomen", zegt Trudy Prins. Ze heeft een situatie als deze nog nooit meegemaakt. "Je hebt altijd wel ergens problemen, maar die kun je altijd sturen. Maar dat kan nu niet. Je zit erbij en kijkt er naar. Het is maar hopen dat het goed komt."

Op een ramp afkoersen

De bestuurder werkt al 9 jaar bij De Rijnhoven, die zo'n acht locaties heeft in de provincie Utrecht waar ouderen verzorgd worden. De verwarming een aantal graden lager zetten om te bezuinigen is volgens Prins geen optie. "Het gaat om kwetsbare ouderen en die hebben gewoon een warme omgeving nodig. Die gedijen niet als het 17 graden is."

Dit jaar weet Prins het financieel nog net te redden 'maar het is op de nipper'. Volgend jaar is een heel ander verhaal. "Als ik een goede dag had, zou ik de huidige situatie zorgelijk noemen, maar ik denk dat we op een ramp afkoersen als we zo doorgaan."

Geen salarisverhoging

Alle kosten stijgen, behalve de lonen van het personeel. Dat brengt volgens Prins weer hele andere problemen met zich mee. "Veel medewerkers hebben thuis met inflatie en gestegen kosten te maken. Zij verdienen het eigenlijk dat hun salaris meestijgt, maar dat kunnen we niet bieden."

Prins is bang dat het personeel vertrekt naar een baan waar ze beter verdienen. "Dan komt de zorg onder druk komt te staan op een manier die we niet eerder hebben meegemaakt."

477 miljoen euro

Zorgorganisatie De Rijnhoven is lang niet de enige die hier tegenaan loopt, blijkt uit onderzoek in opdracht van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. De kosten in de sector zijn het afgelopen jaar met 477 miljoen euro gestegen.

Door de energiecrisis, gestegen grondstofprijzen en andere marktomstandigheden zijn de producten en diensten gemiddeld met zo'n 8 procent gestegen.

Eenmalige compensatie

"De zorg voor ouderen en chronisch zieken gaat altijd door", zegt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. "Maar dit soort prijsstijgingen zijn voor zorgorganisaties wel problematisch. Dit gaat ten koste van de ruimte om te investeren in medewerkers, capaciteitsuitbreiding en innovatie."

ActiZ pleit daarom voor een eenmalige compensatie van zorgorganisaties voor de hogere inflatie voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Daarmee zou volgens de branchevereniging voor de meeste zorgorganisaties een dreigend begrotingstekort over 2022 voorkomen kunnen worden.