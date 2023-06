In plaats van de gehoopte 1.885 extra opleidingsplekken voor gezondheidszorgpsychologen komen er volgend jaar 965 bij. En daar zijn de betrokken zorgorganisaties niet blij mee, want de wachtlijsten voor psychische hulp zijn op dit moment al zo lang.

Met het besluit kiest minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid ervoor om niet te luisteren naar het advies van het zogenoemde Capacitietsorgaan, dat adviseert welke beroepen nodig zijn in de komende 10 jaar. Het orgaan adviseerde om het aantal opleidingsplekken te verdubbelen van 830 naar 1.885.

Tekort aan gz-psychologen

Er is een flink tekort aan gezondheidszorgpsychologen, ook wel gz-psychologen, en dat heeft alles te maken met het aantal beschikbare opleidingsplekken, vertelt vicevoorzitter Rudolf Ponds van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bevoegd gz-psycholoog ben je namelijk pas als je na de universiteit een aanvullende praktijkopleiding hebt gevolgd van 2 jaar.

Maar plekken om zo'n praktijkopleiding te volgen zijn er niet genoeg. En dat verandert ook nauwelijks, nu de minister 16 procent extra plekken toevoegt in plaats van de 100 procent waar op gerekend was, legt Ponds uit.

'Blijven zitten met achterstanden'

"Dat vinden we als beroepsvereniging heel spijtig. We hebben veel gepraat met het Capaciteitsorgaan, zorgvuldig uitgezocht wat nodig is en we waren dan ook heel blij met het advies voor een verdubbeling. Die 100 procent extra was wat ons betreft dé oplossing voor de lange wachtlijst waar inmiddels ongeveer 80.000 mensen op staan", zegt Ponds.

"Hierdoor blijven zitten met de achterstanden", benadrukt hij. "En met het feit dat te veel basispsychologen in de zorg werken die nog niet klaar zijn met de opleiding. Dat is niet de situatie die we willen."

Gemis aan praktijkervaring

Bodine Hogendoorn is een 'gz-psycholoog in spe' die moet wachten. Zij volgde de bachelor en de master psychologie aan de UvA en de VU en liep stage bij het UMC Utrecht. Daarmee is ze basispsycholoog en inmiddels een jaar aan het werk. Tot ze gz-psycholoog is, werkt ze onder supervisie.

Ze staat te trappelen om de 2-jarige praktijkopleiding te volgen, maar tot nu toe heeft ze nog geen plek kunnen bemachtigen. "Ik heb overal een beetje van kunnen proeven, maar ik merk wel dat ik de verdieping mis als ik met cliënten of patiënten werk. Die doe je op tijdens de praktijkopleiding."

Jaar op de wachtlijst

Hogendoorn wacht nu een jaar op een opleidingsplek en hoopt dat het niet heel veel langer hoeft te duren. Al kent ze wel collega's die al een aantal jaar wachten, blijven solliciteren maar het steeds niet worden.

"Ik vind het jammer dat er niet veel plekken bijkomen. Er zijn er al zo weinig als je kijkt hoeveel basispsychologen een plek willen", zegt ze. "Daarnaast staan er zoveel mensen op de wachtlijst voor een gz-psycholoog."

'Geen uitleg gehad van minister'

In het eerder gesloten Zorgakkoord staat dat over 4 jaar de wachtlijsten weggewerkt moeten zijn. NIP-vicevoorzitter Ponds vreest dat dat niet gaat lukken met deze hoeveelheid extra opleidingsplekken voor gz-psychologen.

"Deze beslissing van de minister helpt daar niet bij", zegt hij. "We hebben geen uitleg gehad waarom hij vindt dat hij het advies van zijn eigen Capaciteitsorgaan nu voor het eerst naast zich neerlegt. Dat gebeurde tot op heden niet. Dat vinden we moeilijk te begrijpen."

'Voldoende om zorgvraag op te vangen'

Ponds hoopt dat Kuipers vanwege het besluit op het matje zal worden geroepen door de Tweede Kamer. Ook hoopt hij dat de minister nog in gesprek gaat met de mensen uit het veld.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de groei naar 965 opleidingsplekken voldoende om zorgvraag in de toekomst op te vangen, waarbij ook de wachtlijsten slinken. Het ministerie ziet al een stijging van het aantal werkzame gz-psychologen en verwacht een verdere groei.