Door de nasleep van corona en de forse looneisen dreigen veel ziekenhuizen volgend jaar in de rode cijfers te komen. Ze willen extra geld uit Den Haag, maar gaat minister Kuipers die geven? "Ik kan me niet voorstellen dat hij op z'n handen blijft zitten."

Ook ziekenhuizen hebben te maken met stijgende kosten: hogere salarissen, duurdere medicijnen en natuurlijk de energieprijzen. Het Financieel Dagblad meldt dat er voor volgend jaar een gezamenlijk verlies van 700 miljoen euro wordt verwacht.

'Al veel actie genomen'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil daarom dat het kabinet met extra geld over de brug komt om de prijsstijgingen te compenseren. Maar minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid houdt vooralsnog de hand op de knip: "We hebben al veel actie genomen."

"Laten we het nu houden bij het normale proces, zoals we dat ieder jaar doen", vervolgt hij. "We hebben in het najaar de Nederlandse Zorgautoriteit al gevraagd om de maximale prijzen voor zorgproducten voor het komende jaar te verhogen." Volgens hem zijn nu de zorgverleners en zorgverzekeraars aan zet bij de onderhandelingen over de contracten.

Compenseren

Kuipers, die voordat hij minster werd bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam was, zegt het probleem 'heel goed' in het vizier te hebben. "Ik herken het probleem zeer goed en ik begrijp ook dat het niet eenvoudig is om het te adresseren. En al helemaal niet in een tijd waarin we zitten met wachtlijsten, personeelstekorten en een ziekteverzuim dat hoger is dan normaal."

Toch komt er 'voor nu' geen extra geld bij, zegt hij. "Er komt geen aparte pot vanuit het ministerie van Volksgezondheid om breed de ziekenhuizen te compenseren. Laten we eerst in de komende periode kijken of het ook daadwerkelijk lukt om goede contractering voor elkaar te krijgen. Wat dat betreft heb ik daar vertrouwen in."

Deur op een kier

De deur voor meer compensatie staat echter op een kier. "Daarna kunnen we kijken wat er in een individueel geval eventueel nodig is. Stel dat ondanks goede contractering een ziekenhuis in de problemen komt, dan zullen we moeten kijken wat we in dat geval kunnen doen."

Het is zeker niet de bedoeling dat er minder ziekenhuizen in Nederland komen, beweert de minister. "In de afgelopen jaren hebben we gestaag gezien dat de toegang tot de zorg bemoeilijkt wordt, dat er weer wachtlijsten zijn ontstaan. Dat was voor corona al aan de gang en dat heeft corona versterkt", legt hij uit. "Dat betekent dat we echt alle capaciteit nodig hebben."

Verzekeraars

Volgens Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, kan de minister niet op z'n handen blijven zitten op dit moment. "We hebben gezegd dat de minister er samen met de verzekeraars voor moet zorgen dat ziekenhuizen niet in de financiële problemen komen. Er moet ook echt wat extra ruimte worden gemaakt in het financiële kader dat wordt meegegeven aan verzekeraars."

Melkert vindt het jammer dat het eerst mis moet gaan, voordat de minister in actie wil komen. "Hij zegt nu eigenlijk dat als er extra problemen zijn, hij ernaar wil kijken. Maar dat zorgt voor enorme onrust bij het personeel en de patiënten, die erop willen kunnen vertrouwen dat ze geholpen worden als dat nodig is."

Lonen omhoog

Het overleg tussen de ziekenhuizen en de verzekeraars is heel ingewikkeld zegt, Melkert. Hij vindt dat de minister de verzekeraars moet aanspreken om niet de hand op de knip te houden. "We hebben met een stuk of 10 verzekeraars te maken. Ziekenhuizen moeten daar verschillende contracten mee afsluiten. Sommige verzekeraars zitten er goed in, maar sommigen zeggen ook: kunt u niet met wat minder gaan werken, et cetera? Het is nu niet het moment om dat te doen."

Daarnaast maakt Melkert zich zorgen over de lonen van het zorgpersoneel, die omhoog moeten. "Dat is nu nog niet meegenomen in de begroting. Ik kan me niet voorstellen dat de minister het zo laat weglopen."