Huisartsen sturen vandaag een 'motie van treurnis' naar minister Kuipers van Volksgezondheid. Dit vanwege het extra werk dat ze te doen krijgen in de voorbereiding op de volgende coronavaccinatieronde. Daar hebben ze het naar eigen zeggen te druk voor.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten te zijn overvallen door de brief van minister Ernst Kuipers. "We waren nog met het ministerie van Volksgezondheid in overleg over de voorwaarden, voor het geval dat de huisartsen moesten helpen bij het uitnodigen van mensen", zegt een woordvoerder.

Inventariseren wie aan de beurt is

Het gaat om een administratieve taak, waarbij de huisartsen moeten inventariseren wie er aan de beurt is voor een vaccinatie. Huisartsen hebben al voor de zomer aangegeven dit extra werk niet op zich te willen nemen. Volgens de LHV heeft het ministerie nog tijdens lopende gesprekken de brief gestuurd, waarover zij zeer verbaasd zijn.

In een reactie verwijst het ministerie naar de brief van de minister. Verder willen ze er niet op ingaan, laat een woordvoerder weten.

'Water staat ons aan de lippen'

Huisarts Hilde van der Kallen uit Rotterdam is zelf actief bij Stichting de Bevlogen Huisartsen, een van de opstellers van de motie van treurnis. Zij zuchtte diep, toen ze hoorde van het bericht. De moed zakte haar in de schoenen. "Ik baalde vreselijk toen ik het bericht zag. Het is naar om te zien dat eerst heel Nederland geïnformeerd wordt over iets wat jij moet gaan doen. Het is vervelend dat ons dat niet eerst wordt gevraagd."

Het water staat de huisartsen aan de lippen, zegt Van der Kallen. "Dit komt extra hard aan." Afgelopen 1 juli stonden er nog zo'n 10.000 huisartsen op het Malieveld om hun zorgen over de werkdruk te uiten. "We weten nu nog niet of we voor dit extra werk vergoed gaan worden."

'Niet onze taak'

De huisartsen hielpen vanaf eind 2020 bij de vaccinatiecampagne, maar in december 2021 werd dat beëindigd. Het ministerie wilde namelijk naar eigen zeggen 'het overzicht niet kwijtraken'. Nu is het ministerie toch van plan de huisartsen weer verantwoordelijk te maken voor een belangrijk deel van de administratie.

"We hebben eerder geholpen, maar je vraagt je wel af, in hoeverre zitten we nu nog in een noodsituatie? Je doktershart zorgt ervoor dat je het uiteindelijk toch wel gaat doen, maar het gaat mij om het proces. De handeling zelf is niet zo'n grote moeite, maar het gaat erom dat het ongevraagd op ons bord wordt gegooid. Het is eigenlijk niet onze taak."

'Communicatie helpt niet'

"Als huisartsen zetten we geen strobalen langs de snelweg in de fik, we proberen het altijd te rooien. Dat past bij ons en is in ons voordeel en ons nadeel." Volgens Van der Kallen is dit niet de eerste keer dat er een taak op het bordje van de huisartsen komt, zonder overleg.

"Uiteindelijk kunnen we dit, het is een haalbare taak", vervolgt Van der Kallen. "Technisch is het haalbaar, maar praktisch eigenlijk niet. Het worden de avonden en weekenden, in onze privétijd of ten koste van de patiënt. Deze communicatie helpt niet, er is te veel gebeurd."

Griepprik

De huisarts geeft de griepprik wel aan mensen die daarvoor in aanmerking komen, maar dat zijn volgens Van der Kallen andere lijsten. "Het wisselt met nieuwe in- en uitschrijvingen, daar zijn we allemaal voor de zomer al doorheen moeten gaan. Daar moeten we dan nog een keer doorheen."

De organisatie die de distributie van de griepprikken organiseert heeft de huisartsen laten weten dat ze nog niks hoeven te doen naar aanleiding van de brief van de minister. "In een bepaalde week krijgen we de opdracht."