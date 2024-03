Er is zo'n tekort aan dokters buiten het ziekenhuis dat het de volksgezondheid bedreigt. Dat stelt een werkgroep van experts. Het is dringend nodig om de tekorten aan onder anderen huisartsen en verzekeringsartsen aan te pakken.

Velen hebben ermee te maken. Denk aan mensen die lang moeten zoeken naar een huisarts. Of mensen van wie de aanvraag bij uitkeringsinstantie UWV blijft liggen, omdat er geen verzekeringsarts is die de aanvraag kan beoordelen. Maar ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of voor ouderen zijn te weinig gespecialiseerde artsen.

Actieplan

Meer dan de helft van alle artsen in Nederland werkt in vakgebieden buiten het ziekenhuis. Om de tekorten tegen te gaan is er een actieplan opgesteld door een werkgroep van experts. Voorzitter is hoogleraar sociale geneeskunde Menno Reijneveld.

Het belangrijkste element in dat plan: meer aandacht voor beroepen als verzekeringsarts of specialist ouderenzorg in de geneeskunde-opleiding.

Negatief beeld van werken buiten het ziekenhuis

Annemijn van den Doel is 4de-jaars geneeskundestudent aan het UMC Utrecht en bestuurslid van de landelijke belangenvereniging De Geneeskundestudent. Die bracht onlangs ook een rapport uit over de zogenoemde 'extramurale capaciteit'. Van den Doel richt zich op het verhogen van het aantal dokters buiten het ziekenhuis. Ze dacht mee over het actieplan.

"Op dit moment zijn de specialismen buiten het ziekenhuis in de hele opleiding onderbelicht. Daardoor ontstaat er een wat negatief beeld bij studenten van het werken buiten het ziekenhuis. Je weet niet goed wat het inhoudt en kan er moeilijk enthousiast over worden."

Ziekenhuis heeft hoogste status

Van den Doel geeft toe dat werken in het ziekenhuis nog altijd de hoogste status lijkt te hebben. "Het klinkt misschien vetter om te kunnen opereren."

Maar ze wijst er ook op dat er misschien niet genoeg rolmodellen zijn die laten zien hoe het ook kan. En dat je buiten het ziekenhuis bezig bent met gezondheid op een breder niveau. Met preventie en ouderenzorg bijvoorbeeld.

Minder onregelmatige diensten

De vraag is ook hoe aantrekkelijk het is voor studenten om bijvoorbeeld verzekeringsarts te worden. "Inmiddels wordt er een beetje anders naar gekeken", zegt Van den Doel.

"Vooral doordat er door studenten steeds meer waarde wordt gehecht aan de balans tussen werk en de rest van het leven. Als verzekeringsarts heb je niet zo te maken met onregelmatige diensten en spoedoproepen."

Meer sociaal-geneeskundige vakken

In het actieplan wordt gemikt op meer aandacht voor de meer sociaal-geneeskundige vakken in de opleiding.

"Op dit moment is er tijdens de co-schappen rond de 4 weken sociale geneeskunde in het curriculum en 8 weken huisartsengeneeskunde, terwijl je 18 maanden co-schappen loopt. Breng dat meer in verhouding."

'Bedreiging voor de zorg'

Voorzitter Marjolein Tasche van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV): "Deze tekorten zijn een bedreiging voor de zorg in de toekomst. Juist de zorg buiten het ziekenhuis gaat veel over het voorkomen van ziekten en het verkleinen van gezondheidsverschillen."

Alles grijpt in elkaar, benadrukt ze. "Als er te weinig artsen voor verstandelijk gehandicapten zijn, en te weinig specialisten ouderengeneeskunde, dan komt alles bij de huisarts terecht." Volgens Tasche is het een goed plan om in de opleiding meer aandacht te besteden aan huisartsgeneeskunde en andere vakken buiten het ziekenhuis. "Huisarts is een onwijs mooi vak, heel goed om dat meer aandacht te geven."