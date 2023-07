Meer concurrentie of meer regie van Europa. Dat zou de populariteit van de trein ten opzichte van het vliegtuig kunnen verbeteren, denkt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee. "Het is nog steeds heel erg lastig om de juiste informatie te vinden."

"Vliegtickets kopen is heel makkelijk", legt Van Wee uit. "We hebben vergelijkingssites. Je tikt in wanneer je ergens naartoe wil en je ziet alle opties met een paar klikken. Als je met de trein naar het buitenland wil, moet je veel meer moeite doen om erachter te komen welke opties er zijn en wat die kosten."

Te veel gedoe

En dat gedoe is volgens Van Wee een van de drie redenen dat mensen toch liever met het vliegtuig gaan, ook al voelen ze vliegschaamte en willen ze hun bijdrage leveren aan het milieu. Want er is wel degelijk een markt voor mensen die liever de trein dan het vliegtuig pakken, ziet hij. "Internationale treinen zitten stampvol. Maar het is gewoon veel meer gedoe."

Dat komt allemaal doordat treinmaatschappijen van oudsher erg nationaal georiënteerd zijn, zegt Van Wee. "En voor lange afstandstrein verplaatsingen gaan we vaak over grenzen heen. En dat betekent dat meerdere landen moeten samenwerken om dat product aan te bieden."

'Geen totaal ticket'

"Dat gaat veel moeizamer dan in bijvoorbeeld Japan of in China, waar alles binnen één land plaatsvindt", legt hij uit. "En het gevolg daarvan is dat het voor de consument veel lastiger is om in Europa informatie te vinden over treintickets."

Zo zijn er bij NS International en Duitse websites voor treinreizen verschillende aanbiedingen en andere prijzen. "De informatieverstrekking is dus niet goed op orde. Daarnaast is het boeken van een ticket ook nog eens lastiger. Je kan geen totaal ticket kopen als je van Nederland naar Zuid-Frankrijk wil. Vanaf Parijs moet je weer een ander ticket regelen."

Bekijk ook Eurocommissaris Frans Timmermans komt met wetgeving om treinreizen in Europa makkelijker te maken

Hoge prijzen

Een andere reden waarom mensen liever het vliegtuig pakken, is de reistijd. De trein doet er vaak langer over dan een vliegtuig, hoewel dat met een nachttrein soms niet zo voelt. Maar een groot struikelpunt blijft toch wel de prijs van een treinkaartje. "Het is gewoon veel duurder dan een vliegticket", zegt Van Wee.

Volgens de hoogleraar moeten we eigenlijk omdenken: "Het ligt er vooral aan dat vliegtickets veel te goedkoop zijn, niet dat treinen veel te duur zijn. Zo zit er geen btw op internationale vliegtickets en zijn er geen heffingen op kerosine, zoals we die wel hebben op benzine en diesel. Er is niet tegen vliegtuigen op te concurreren."

Verandering

En dus is het tijd voor de Europese Unie om er iets aan te doen, zegt Van Wee. Volgens hem zijn er twee mogelijkheden. "De eerste is dat de EU zegt: 'Er gaat nu eenmaal belastinggeld naar het treinsysteem. We eisen dat jullie de boel op orde brengen, anders krijgen jullie geen geld meer.'" Zo zou er meer vaart achter komen.

"Een tweede is dat private partijen op de markt mogen komen, en die ook internationale tickets aanbieden. En dat traditionele partijen dan bang zijn voor concurrentie en meer hun best gaan doen", zegt hij. "Ik heb een beetje hoop dat dat de houding van traditionele vervoerders zal veranderen."