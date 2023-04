Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over de krimp op Schiphol. Vorige week besloot de rechter dat de luchthaven het aantal vluchten dit jaar niet van 500.000 naar 460.000 hoeft terug te schroeven.

Het ministerie wil het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen om de geluidsoverlast door het vliegverkeer te beperken. Luchtvaartmaatschappijen spanden daarop een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat en de rechter gaf hun vorige week gelijk.

Nieuwe hoop

De geluidshinder van Schiphol is inmiddels een ingewikkeld dossier geworden. Het hoger beroep van minister Harbers betekent een sprankje nieuwe hoop voor Jan Boomhouwer van Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV).

Boomhouwer woont in Aalsmeer en zet zich al jaren in tegen de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de luchthaven. "Het hoger beroep is een lichtpuntje", zegt hij. "Met zo'n krimpverbod zet je omwonenden echt in de kou."

Voor de bühne?

Maar je mag als minister niet zomaar het mes in het aantal vluchten zetten, zegt luchtvaartjournalist Yteke de Jonge. "Voor je dat mag doen moet je eerst kijken naar alternatieve mogelijkheden", legt ze uit.

De rechter heeft geoordeeld dat het ministerie dat nog niet voldoende heeft gedaan en dat er eerst een bredere afweging moet worden gemaakt voordat er eenzijdig mag worden besloten dat Schiphol moet krimpen. De Jong verwacht dan ook niet veel van het hoger beroep. "Een jurist zei vanmorgen ook tegen mij dat minister Harbers het vooral voor de bühne doet."

'Niet volgens de regels'

Boomhouwer kijkt daar anders naar, zijn stichting heeft zich in deze rechtszaak aangesloten bij de staat. "De rechter heeft geoordeeld dat de procedure voor een mogelijke krimp niet goed zijn gevolgd, maar daar zijn wij het niet mee eens."

"Schiphol heeft namelijk te veel vluchten en daarmee is de situatie nu eigenlijk sowieso al niet volgens de regels. Het terugbrengen van het aantal vluchten is dus eigenlijk geen krimp en dus hoeft die procedure dus ook niet gevolgd te worden", zegt hij.

'Vooral symbolische stap'

Een aantal jaar geleden sprak EenVandaag met Annemiek Holla. Zij woont als sinds 1980 in het verlengde van de Aalsmeerbaan. Toen ging het nog om af en toe een vliegtuig, maar 40 jaar later hoort ze elke twee minuten een vliegtuig over komen.

Boomhouwer noemt de 40.000 vluchten die de minister in mindering wil brengen, vooral symbolisch. "Het is een kleine stap, maar je merkt er wel wat van, zeker als het in de nacht ook verschil gaat maken. Maar echte stappen moeten natuurlijk nog gezet worden."

Definitieve uitspraak

Luchtvaartjournalist De Jong denkt dat het nog jaren gaat duren voordat er een definitieve uitspraak is over het wel of niet lateninkrimpen van Schiphol. "Dit is nog lang niet uitgegeten omdat er zoveel verschillende invalshoeken zijn."

"Het is een lastige zaak, het is zoveel omvattend ", vervolgt ze. "Daar komt bij dat het een lang juridisch mijnenveld zal worden, je kan er vanuit gaan dat de luchtvaartmaatschappijen alles uit de kast gaan halen."