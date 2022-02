Verschillende regeringsleiders bezoeken de komende dagen de Oekraïense president vanwege de oplopende spanningen met Rusland. Morgen is de beurt aan premier Rutte en minister Hoekstra. Wat heeft Nederland eigenlijk te bieden? "Nederland is terughoudend."

Vandaag zouden minister-president Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra een gesprek hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat gesprek is verplaatst naar morgen, omdat Zelensky eerst met de Britse premier Boris Johnson wil praten. Een logische keuze, zegt voormalig commandant Dick Berlijn.

Johnson de grootste wapenleverancier

Berlijn was commandant der Nederlandse Strijdkrachten en kijkt niet op van de beslissing van Zelensky. De Britten hebben volgens hem meer te bieden dan Nederland. "Het Verenigd Koninkrijk steekt het op dit moment zwaarder in dan de andere landen in Europa."

Johnson is op dit moment de grootste leverancier van wapens aan het Oekraïense leger. Polen maakte gisteren bekend wapens en munitie te gaan leveren en Turkije verkoopt drones aan Oekraïne. Ook Denemarken, de Baltische Staten en Tsjechië steunen het land met wapens. Het is een reactie op het hulpverzoek dat Oekraïne deed aan landen van de NAVO.

Bron: AFP Boris Johnson op bezoek bij Volodymyr Zelensky

Helmen, scherfvesten en metaaldetectors

Naast de steun aan de NAVO heeft Nederland ook voornemens om rechtstreeks steun aan Oekraïne te geven. Niet met wapens, zoals sommige andere Europese landen, maar met defensieve middelen zoals helmen, scherfvesten en metaaldetectors.

Zijn we daarmee te voorzichtig? Dat valt mee, volgens Berlijn. "Het is een helder signaal. Het stelt je in staat om defensie veiliger in te zetten. Je wil ook spierballen kunnen laten zien", zegt hij. "Als partijen elkaar als sterk zien, denken ze na voordat ze iets doen. Als ze elkaar als zwak zien, dan denken ze misschien dat ze wel een gokje kunnen wagen."

Bekijk ook video Op de schietbaan komen inwoners Oost-Oekraïense stad samen in voorbereiding op een Russische invasie

'Balanceren op een militair koord'

"Het is een dilemma. Hoe ver moeten we daarin gaan?", vraagt Berlijn zich af. Volgens hem moet Poetin niet teveel redenen worden geven om een eerste stap te zetten tot confrontatie. "Maar je wil ook voldoende aangeven dat als ze aanvallen, het geen makkelijke oorlog is. Op dat koord moet je balanceren", zegt Berlijn.

Waar de Britten transportvliegtuigen vol anti-tankwapens richting Kiev sturen, is Nederland terughoudender. "Je wil niet dat elk land uit de EU hetzelfde reageert als Groot-Britannie. Dan is de kans groot dat je Poetin in een hoek drijft waarin hij wel móét reageren. Dat wil je niet", zegt Berlijn. "Nederland kiest dezelfde lijn als Duitsland: terughoudend." Duitsland maakte vorige week bekend vijfduizend helmen naar het land te sturen.

Debat over situatie Oekraïne

Morgen is dus het gesprek tussen Hoekstra, Rutte en de Oekraïense president. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de situatie in Oekraïne. In een eerder debat toonde een Kamermeerderheid zich voorstander van defensieve militaire steun aan het land.

Voor sommige partijen zullen wapenleveringen een brug te ver zijn, andere zullen het sturen van persoonlijke beschermingsmiddelen als scherfvesten en helmen te mager vinden.