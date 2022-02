Meervoudig wereldkampioen boksen Vitali Klitschko schopte het tot burgemeester van Kiev in 2014. Nu de spanningen met Rusland oplopen zet ook hij zich schrap. "Iedereen die zich agressief gedraagt tegenover Oekraïne, betaalt daar een hoge prijs voor."

Vitali Klitschko is met zijn 2 meter niet alleen een zwaargewicht in het boksen, maar ook in de Oekraïense politiek. Tijdens een internationaal persmoment maakten hij en zijn broer, voormalig bokser Volodymyr Klitschko, duidelijk dat Oekraïne geen makkelijke tegenstander is voor de Russen.

Grote held

Hoewel Vitali Klitschko bij het grote publiek bekend staat als drievoudig wereldkampioen boksen, is hij in Oekraïne vooral de grote held. Al tijdens de Oranje Revolutie in 2004 sprak hij zich uit over de politieke situatie in het land. Hij steunde openlijk de westers georiënteerde Viktor Joesjtsjenko, die de tegenstander was van regeringsleider Viktor Janoekovitsj.

In 2010 richtte Klitschko een politieke partij op, genaamd Oedar (Oekraïense Democratische Alliantie voor Hervormingen). De partij is prowesters en wil de banden met de NAVO en de Europese Unie versterken.

Burgemeester van Kiev

Tijdens de protesten in Oekraïne in 2013 en 2014 stond Klitschko zelfs als oppositieleider tegenover Janoekovitsj, die toen de kant van de Russen koos. Hierna werd hij verkozen als burgemeester van Kiev.

Terwijl de spanningen met Rusland oplopen, zijn alle ogen opnieuw op hem gericht. Hij is duidelijk dat Oekraïne niet uit is op een oorlog, maar dat ze er in geval van nood klaar voor zijn. "Elke tegenstanders die zich agressief gedraagt tegenover Oekraïne, weet dat ze daar een hoge prijs voor zullen betalen."

'Gevaarlijke situatie

Verschillende regeringsleiders bezoeken de komende dagen de Oekraïense president Zelensky om hun steun te betuigen. Woensdagochtend was het de beurt aan minister-president Mark Rutte en Wopke Hoekstra.

Rutte waarschuwde opnieuw dat de agressie van de zijde van Rusland 'serieuze gevolgen' zal hebben. In Europa wordt onderhandeld over een sanctiepakket, maar nog niet alle lidstaten zijn het daarover eens.

Wapenhulp

Nederland is bereid om Oekraïne te helpen bij de bestrijding van cyberaanvallen. Tijdens een gezamenlijke persconferentie verklaarde Rutte dat alles gedaan moet worden om de 'gevaarlijke situatie' aan de grens tussen Oekraïne en Rusland te de-escaleren. Intussen beloofde hij Oekraïne te steunen waar mogelijk.

Zelensky wilde niet ingaan op de wapenhulp waar Oekraïne Nederland om heeft gevraagd. Hij zei alleen dat het belangrijk is dat zijn land wapens krijgt voor zelfverdediging. Het kabinet heeft eerder gezegd 'welwillend' te staan tegenover wapenhulp aan Oekraïne. Er wordt momenteel onderzocht wat Nederland kan leveren.

Europees land

Klitschko is blij met de Nederlandse hulp bij cyberaanvallen. "We hebben goed internet en goede telefonie nodig", zegt hij. Toch heeft hij ook kritiek. Bijvoorbeeld op het Nederlandse plan om helmen, scherfvesten en metaaldetectors te sturen. "Met alleen helmen winnen we geen oorlog. Daar hebben we moderne wapens voor nodig."

De burgemeester van Kiev is alle regeringsleiders dankbaar voor de hulp. "Bedankt aan elk land dat Oekraïne steunt", zegt hij. "We zijn een jonge democratie en het is ons doel om een Europees land te worden."