In verschillende Oekraïense steden zijn vanochtend na de Russische aanval explosies gehoord. Ook in Kiev, waar EenVandaag-verslaggever Herman Zaalberg verslag deed van de oplopende spanningen.

Heel tastbaar is de oorlog die vannacht uitbrak tussen Rusland en Oekraïne nog niet in Kiev, vertelt Zaalberg. Wel gaat het luchtalarm, maar mensen blijven daar voorlopig rustig onder.

Pinautomaten

Van oorlog krijg je in de straten vooralsnog weinig mee, meldt Zaalberg. "Veel mensen proberen de stad te verlaten. Er staat nu op de weg van Kiev richting het westen ongeveer 3 uur vertraging. We rijden op dit moment nog in de stad."

"Er staan lange rijen bij de pinautomaten", beschrijft Zaalberg. "Iedereen probeert cash te pinnen. Er zijn veel mensen op straat, er is eigenlijk niet heel veel verschil. Maar behalve de drukte de stad uit krijg je niks mee.

Rustig in Kiev

Het is een bijna surrealistisch beeld dat hij schetst van een hoofdstad van een land in oorlog, maar waar vooralsnog niks gebeurt. "Ik werd rond een uur of 5 ineens wakker, ik weet niet eens of het vanwege explosies was, maar dat kan heel goed."

"Ik ben gaan lezen en toen zag ik dat er bevestigd werd dat er bommen waren gevallen. Op Twitter en internet. Toen zijn we meteen gaan pakken."

Rijen voor tankstations

Mensen in Kiev proberen bij tankstations aan brandstof te komen om zich voor te bereiden op een lange reis met de auto, of willen jerrycans vullen om brandstof achter de hand te hebben. Daardoor staan er rijen voor tankstations.

"Overal staan lange rijen. Hier waar ik ben is de rij ongeveer een kilometer", vertelt Zaalberg.

File de stad uit

"We hebben de afspraak met het thuisfront dat zodra de bommen vallen, we vertrekken. Sommigen blijven om het eerstelijns nieuws te verslaan. Wij hebben ervoor gekozen om te gaan", vertelt hij.

"Wij staan gewoon in de file de stad uit", vertelt hij verder een geeft aan dat het op dit moment ondoenlijk is een analyse te geven. "We zitten in een taxi onderweg naar Krakau in Polen. We rijden via Lviv. Dat wordt waarschijnlijk een hele lange rit."