Veel Oekraïense burgers staan klaar om het leger te assisteren mochten de Russen het land binnenvallen. Zo ook Serzh. Hij heeft de afgelopen weken een transformatie ondergaan van komiek naar reservist.

Serzh Velychanskyi is eigenlijk komiek, acteur en presentator, maar sinds kort loopt hij de hele dag rond in gevechtstenue. De gedaantewisseling van de naar eigen zeggen beetje bekende Oekraïner is opvallend. "Ik geloof nog steeds niet dat het gebeurt. Ik ga niemand aanvallen, maar ik ben hier. Dit is mijn stad."

Beschermen Kiev

De regering heeft vandaag de noodtoestand afgekondigd en is begonnen met oproepen van militaire reservisten van 18 tot 60 jaar oud. Bij een Russische inval mogen nu ook burgers wapens dragen.

Serzh heeft de afgelopen tijd een training ondergaan. Hij wordt waarschijnlijk ingezet om met zijn brigade een belangrijk object in Kiev te beschermen als de Russische troepen optrekken richting de hoofdstad van Oekraïne.

Improvisatielessen juist nu als therapie

Ondertussen gaat Serzh door met zijn normale werkzaamheden, maar ook hier is een link te leggen met de dreiging vanuit Rusland. Zijn wekelijkse dinsdagavond vult hij met improvisatielessen voor zakenmensen. Juist nu de dreiging in Kiev groeit, gaat hij daar mee door.

In een klein zaaltje gelegen in een enorm gebouw, traint hij vijf cursisten met allerlei oefeningen. Ook is er ruimte om te lachen. "Het is een geweldige therapie voor mensen in deze hectische tijden. Mensen moet zich kunnen aanpassen en niet bang zijn voor veranderingen."

Niet weer achter het IJzeren Gordijn

Thuis heeft Serzh zijn trainingsgeweer staan. Dat hij van komiek in reservist is getransformeerd, is voor hem zelf ook nog niet normaal. "Het is vreemd voor mij, ik kan er niet aan gewend raken."

Zijn drijfveer om het wel te doen zijn onder meer zijn zoon en de jongeren met wie hij werkt. "Ik wil niet dat ze onder Russische doctrine leven. De vrijheden, het recht om te stemmen en op vrije keuze worden dan van hen afgenomen. Ik wil niet dat ze weer achter het IJzeren Gordijn moeten leven."

Droom dat het een hobby blijft

Hij is heel actief op Facebook met delen van al het nieuws op diverse pagina's. Hij geeft commentaar en roept zijn volgers op zijn voorbeeld te volgen en zich ook aan te sluiten bij de burgerverdedigingsbeweging. "Het inspireert mensen dat ik een publieke functie hebt. Ik zie dat aan wat ze schrijven. Het motiveert hen."

Toch zit hij er uiteindelijk helemaal niet op te wachten om te gaan vechten. "Ik droom ervan dat dit een hobby blijft. Ik wil helemaal geen levende mensen neerschieten. Maar als ik in actie moet komen, ben ik er ook klaar voor."