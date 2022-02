De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar in hoog tempo op. Poetin heeft twee provincies van Oekraïne erkend als zelfstandige republieken en de wereld heeft daar gechoqueerd op gereageerd. Ondertussen verzamelt Bob Wouda goederen voor Oekraïne.

Uit alle hoeken van de wereld komen daarom nu sancties richting Poetin. De precieze effecten van die straffen moeten nog blijken, zodoende kijkt de wereldgemeenschap met grote ogen naar wat zich nu voltrekt in Oekraïne.

Niet gek laten maken

Bob Wouda (72) werkte zo'n 30 jaar voor de NAVO en was beroepsmilitair. Tegenwoordig pendelt hij heen en weer tussen Nederland en Oekraïne, waar hij in Kiev woont met zijn vrouw en twee kinderen van 7 en 14 jaar oud.

Hij zet zich actief in voor de stichting Platform Nederland-Oekraïne, die humanitaire goederen verzamelt in Nederland. De rolstoelen en ziekenhuisbedden die hij verzamelt, worden ingezet in het ziekenhuis waar zijn vrouw werkt. Wouda laat zich niet gek maken door wat er nu gebeurt in Oekraïne. "De mensen zijn deze spanningen eigenlijk al sinds 2014 gewend, want sindsdien is er al onrust in de regio. Het leger van Oekraïne is inmiddels veel beter georganiseerd."

Spanning

Hoewel Wouda zich dus geen enorme zorgen maakt, ziet de 72-jarige inwoner van Kiev wel dat Poetin op een cruciaal punt aan het voorsorteren is. Daarvoor is het belangrijk om te weten waar we nu staan: de twee meest oostelijke provincies van Oekraïne, Donetsk en Loehansk, heten samen de Donbas.

Van deze twee provincies heeft Poetin nu een deel als onafhankelijke republieken erkent, daar is de wereldgemeenschap verontwaardigd over. De vrees is echter dat Poetin de gehele provincies als onafhankelijke republieken wil erkennen en met zijn Russische leger tot daar trekt, dan is de verwachting dat een oorlog niet kan uitblijven. Of en wanneer Poetin dat zal doen, is nog onduidelijk.

Bron: EenVandaag

Havenstad

"Je ziet dat Poetin zowel via het zuiden in de Krim, als in het Oosten, troepen heeft klaarstaan. De vrees is dat hij dan trekt tot aan Marioepol, een van de belangrijkste havensteden van Oekraïne", vertelt Wouda.

"Deze stad is essentieel voor de economie van het land", zegt Woude over Marioepol. "Die kan Poetin dan vanuit twee kanten tegelijkertijd inlijven", zegt Wouda.

Binnenkort weer naar Oekraïne

Wouda zet zich al jaren in voor Oekraïne. Zijn inzamelactie is ook de reden dat hij weer in Nederland is. Hij is van plan over een paar weken weer met ziekenhuisbedden een transport naar Oekraïne te organiseren. "Afgelopen oktober brachten we daar met de stichting 35 ziekenhuisbedden heen, in november waren dat er nog eens 41", vertelt hij.

Behalve, realiseert Wouda zich, als zijn vrouw wordt opgeroepen voor het Oekraïense leger. Dan gaat hij direct die kant op. "Stel, de vliegtuigen stoppen met vliegen en mijn vrouw moet voor het leger aan de slag, dan stap ik nu direct in de auto. Ik ken de weg en ik heb goeie kaarten in de auto liggen."