De Tweede Kamer keert vandaag terug van reces vanwege de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen. Het kabinet moet zich daarover verantwoorden tegenover de Kamer. 5 vragen over het spoeddebat aan politiek verslaggever Simone Tukker.

1. Wat kunnen we verwachten van het debat?

"Om 13.00 uur gaat de Tweede Kamer in de debat over de razendsnelle opmars van het coronavirus en de aanpak van het demissionaire kabinet. Veel Kamerleden zijn zeer kritisch en willen opheldering over het coronabeleid.

De Kamer wil vooral weten of de aangekondigde ingrepen van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge wel voldoende zijn om de razendsnelle opmars van het virus af te remmen.

Afgelopen vrijdag kondigden zij in een persconferentie nieuwe maatregelen aan, die van kracht zijn tot en met 13 augustus. De horeca moet om 00.00 de deuren sluiten en de stekker gaat uit Testen voor Toegang in de horeca."

2. Komen er nog meer extra maatregelen?

"Het zal tijdens het debat ook gaan over of de aangescherpte maatregelen wel ver genoeg gaan. Niet alle adviezen van het Outbreak Management Team zijn overgenomen door het demissionaire kabinet en ook daar is kritiek op vanuit de Kamer.

Zo willen verschillende kamerleden dat er opnieuw wordt gekeken naar de mondkapjesplicht op openbare plekken en het advies voor thuiswerken moet weer terug op tafel komen. Verschillende partijen willen dat thuiswerken weer de norm wordt. Iets meer dan 2 weken geleden kwam dit advies na anderhalf jaar te vervallen."

3. Kun je zeggen dat er een link is tussen de versoepelingen en de oplopende besmettingen?

"Op 26 juni ging Nederland weer van het slot en kwamen de meeste coronamaatregelen na bijna anderhalf jaar te vervallen. Sindsdien gaat het rap met de besmettingen en is er zeker een verband tussen de versoepelingen en de opmars van de Delta-variant. Veruit de meeste mensen raakten besmet in de horeca en het nachtleven. Dit deel was aanzienlijk groter dan bijvoorbeeld de groep terugkerende reizigers.

Zo was de afgelopen week 37,2 procent van de herleidbare coronabesmettingen opgelopen in de horeca. Dat was vorige week nog maar 18,9 procent, en nog een week eerder nog maar 2,2 procent.

Ook het R-getal (het reproductiegetal dat laat zien hoe snel het virus zich verspreidt door aan te geven hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door iemand die besmet is) is na de versoepelingen op 26 juni hard gestegen. Op 24 juni, dus voor de versoepelingen, lag het R-getal op 1.37. Een paar dagen later, op 28 juni, stond het getal al op 2.17. Het getal gaat altijd over de situatie van 2 weken geleden, omdat recentere cijfers niet betrouwbaar genoeg zijn. In werkelijkheid zal het reproductiegetal nu dus nog vele malen hoger liggen."

4. Naast de zorgen om de besmettingen, waar zal nog meer aandacht voor zijn?

"Het debat gaat natuurlijk over de druk op de zorg en het gezondheidsrisico vanwege de oplopende besmettingen. Maar dat is niet het enige waar de nadruk komt te liggen. Zo wordt er ook gesproken over de financiële gevolgen voor ondernemers in het nachtleven en de evenementen-industrie die nu opnieuw gedwongen worden om de activiteiten te staken.

Eerder vandaag werd al bekend dat het kabinet 135 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor ondersteuning van de evenementensector, aan ondernemers die een evenement moeten afblazen vanwege de nieuwe coronamaatregelen. De bestaande Garantieregeling Evenementen wordt daarom uitgebreid."

5. Het parlement is gesloten wegens renovatie, waar moet de Kamer dan debatteren?

"Sinds vorige week is de Tweede Kamer gesloten vanwege een grootscheepse renovatie van het Binnenhof. De zetels zijn zelfs al weggehaald en in de verhuiswagen gezet. De komende vijf jaar zal het parlement werken vanuit een tijdelijke locatie, iets verderop in het centrum van Den Haag.

De nieuwe, tijdelijke vergaderzaal is pas klaar na het reces. Daarom is afgesproken dat de Tweede Kamer in de zomer voor eventuele spoeddebatten uitwijken naar de Ridderzaal. De Ridderzaal werd de afgelopen tijd ook al voor vergaderingen van de Eerste Kamer gebruikt omdat de anderhalve meter hier in het geding kwam."