Met het einde van de zomervakantie kruipen de nieuwe eerstejaarsstudenten in de collegebanken. Letterlijk, want onder voorwaarden is er fysiek onderwijs mogelijk. Toch is er ook dit jaar veel anders: studenten Bram en Ashley vertellen wat zij verwachten.

De 17-jarige Ashley begint dit jaar aan haar studie Dierwetenschappen in Wageningen. Maar dat was niet haar eerste keus. "Ik wilde Diergeneeskunde studeren in Utrecht, maar ik ben daar helaas uitgeloot. Veel mensen hebben vorig jaar door corona een tussenjaar gehad en daarom wilden er meer mensen die studie doen dan normaal. Het was dus nog moeilijker om ertussen te komen."

Achterstanden op middelbare school

Daarbij gooide corona voor Ashley dubbel roet in het eten. "Ik had achterstanden op de middelbare school. Daardoor moest ik zo focussen om mijn jaar te halen, dat ik minder tijd had om voor de toelatingstoets van Diergeneeskunde te leren."

Ashley wil volgend jaar waarschijnlijk een nieuwe poging doen om toegelaten te worden bij de studie in Utrecht. "Maar als ik verliefd word op deze stad en studie, dan blijf ik misschien wel hier", vertelt ze.

Geen studentenkamer

Er is alleen nog een kleine kink in de kabel: Ashley heeft geen studentenkamer om te wonen in Wageningen. Wel noodzakelijk, want ze woont in Renesse en Ouddorp in Zeeland. "Dat is 3 uur met het openbaar vervoer. De eerste bus rijdt pas om half 7, dus ik ben dan niet op tijd bij mijn lessen."

Een studentenkamer vinden is meestal al geen makkie, maar dit jaar is het volgens Ashley nog een tandje moeilijker. Boosdoener? Wederom corona. "We zoeken nu met twee jaren een kamer, omdat er vorig jaar quarantaine was. Veel tweedejaars van nu zijn toen thuisgebleven omdat de colleges toch online waren: het had geen zin om te betalen voor een kamer. Nu zoeken dus nóg meer mensen tegelijk een kamer. Ik maak me wel een beetje zorgen, maar er is altijd wat te regelen."

Eerstejaarsstudent Ashley vertelt in gesprek met verslaggever Laura Kors hoe zij tegen het nieuwe schooljaar aankijkt.

'We weten nog helemaal niks'

Naast de kamerstress is het volgens Ashley sowieso afwachten wat het nieuwe jaar brengt. "We weten eigenlijk nog steeds helemaal niks van corona. Wat gaat er straks gebeuren als iedereen weer gaat studeren? Het is nog niet duidelijk wat we moeten doen, ik vind het allemaal maar lastig."

Ook Bram gaat dit jaar voor het eerst studeren: zijn keus is gevallen op een studie Bos en Natuurbeheer in Wageningen. Hij zag vorig jaar bij zijn zus hoe moeilijk studeren in coronatijd was. "Mijn zus ging vorig jaar in Den Bosch studeren en zij heeft net haar eerste jaar gehaald. Maar zij is amper bij haar studie geweest."

Introductieweken

"Ze kent haar studieverenigingen helemaal niet en haar studiegenootjes amper", vertelt hij. Gelukkig voor Bram lijkt het er dit jaar beter uit te zien. Hij mag in ieder geval al fysiek meedoen aan de introductieweken van de universiteit Wageningen.

Het programma ziet er in Wageningen dit jaar iets anders uit dan normaal. Waar je eerder met de hele groep eerstejaars de introductieweek volgt, is de groep nu in tweeën gedeeld. Het programma draait nu 2 maal vier dagen achter elkaar, in plaats van met zijn allen in 7 dagen. Zo kan het coronaproof georganiseerd worden. Ook staan overal test- en vaccinatiebussen zodat iedereen die dat wil getest kan worden of een vaccinatie met het Janssen-vaccin kan krijgen.

Studiereizen

Waar Bram zich nog wel zorgen om maakt, zijn de reizen die bij zijn studie horen. "In het derde jaar ga je met deze studie op reis naar Tsjechië. Dat is nu al 2 jaar niet doorgegaan en het is toch wel een beetje dé reis, waarvoor je het doet", vertelt Bram.

Toch is hij optimistisch: "Je weet het nooit en ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is pas over 2,5 jaar. Dan lijkt het me toch wel dat het goed moet gaan." In de tussentijd is hij vooral blij dat hij geen colleges thuis hoeft te volgen, zoals zijn zus.