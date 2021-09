Studenten beginnen vandaag aan hun nieuwe schooljaar en daarmee komen ieder jaar de ontgroeningen van studentenverenigingen ter sprake. De vraag blijft waardoor die - soms harde - ontgroeningen goed zijn.

Word je sterker door een ontgroening bij een studentenvereniging mee te maken? Journalist Victor Frölke schrijft er vandaag over in dagblad Trouw. Een beetje afzien zou voor de beeldschermgeneratie volgens hem geen kwaad kunnen. Sterker nog: afzien tijdens een ontgroening maakt je juist sterker, stelt hij.

'Denk niet dat het je sterker maakt'

"Het zal per persoon verschillen of dat zo is," zegt Liesbeth Mann, sociaal psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. "Ik denk dat sommige mensen er wat beter tegen kunnen dan anderen. Maar ik denk zelf niet dat het je sterker maakt."

Ook Arjaan Wit, sociaal psycholoog en expert op het gebied van groepsdynamica, denkt niet dat je individueel sterker wordt. Maar een ontgroening levert je wél wat anders op: saamhorigheid. "Of het nou een sportclub is of een studentencorps, het gaat uiteindelijk om de verbondenheid en de groepsband die daardoor ontstaat", stelt Wit.

'Vernedering werkt juist negatief'

Volgens Mann, die promoveerde op onderzoek naar vernedering bij ontgroeningen, hoeft een ontgroening daarom ook helemaal niet heftig te zijn, zoals vaak in het nieuws komt.

"Als de opdrachten pittig zijn, in de vorm van een dropping of fysiek zware opdrachten, kan het mensen al saamhorig maken. Uit wetenschappelijk onderzoek naar vernedering tijdens ontgroening blijkt dat dat helemaal niet positief werkt, maar juist negatief. En vooral ook voor het groepsgevoel."

Groepsgevoel

Zwaardere weersomstandigheden zijn bijvoorbeeld al genoeg om die hechte band te smeden, zegt Arjaan Wit: "Dan gaan er zelfs verhalen rond als 'weet je nog toen wij onze ontgroening hadden, toen stormde het, dus wij zijn een hechtere groep geworden dan de mensen die in de zonneschijn de hei op gingen.'"

Het groepsgevoel blijft dus het belangrijkste tijdens de ontgroeningsperiode, toch ben je geen slappeling als je niet meedoet, vindt Wit: "Je moet juist nogal sterk in je schoenen staan om je te kunnen distantiëren van iets waar de rest van de groep wel aan meedoet."