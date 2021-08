Nog maar 18 is 'ie en klaar voor avontuur: studeren op zo'n 8 uur vliegen van huis. De Bahreinse Yusuf verruilt het Midden-Oosten voor Amsterdam. Maar in plaats van een bruisend studentenleven, woont hij op een vakantiepark 45 minuten van de universiteit.

Het is een bijzondere ervaring voor de economiestudent: "Het is niet bepaald wat ik verwacht had van studeren in Amsterdam."

Tentenkampen

Yusuf is lang niet de enige. Zo'n 60 studenten verblijven de komende maanden in het vakantiepark in het Amsterdamse Bos. Dat is een initiatief van de universiteit en het park om te zorgen dat internationale studenten tóch een dak boven hun hoofd hebben.

Door het hele land worden vakantieparken en hostels ingeschakeld als noodoplossing voor de kamernood. Soms wordt er zelfs gesproken over tentenkampen. Want het probleem blijft maar toenemen: het tekort aan kamers zal de komende jaren namelijk verdubbelen. Mede door corona wordt het dit jaar extra lastig.

Meer dan andere jaren

Uit een rondgang van EenVandaag blijkt dat een meerderheid van alle universiteiten in ons land zich grote zorgen maakt. Zo zegt de Radboud Universiteit in Nijmegen dat het ieder jaar al een uitdaging is, "Maar dit jaar zitten we - aan het einde van de zomer - voor het eerst nog steeds met zo'n 100 internationale studenten zonder huisvesting."

Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt zich zorgen en zegt onder andere met de gemeente op zoek te zijn naar oplossingen. En in Maastricht worden ondanks de enorme krapte dan wel geen noodscenario's verwacht, maar ook daar moeten studenten soms weken wachten tot ze iets kunnen vinden.

Stiekem best leuk

Ondertussen probeert Yusuf er op het vakantiepark het beste van te maken en vindt hij het stiekem zelfs best leuk. Hij geeft een rondleiding door zijn chalet, die eigenlijk best iets weg heeft van een studentenkamer. "Het is nog een grote rotzooi", verontschuldigt hij zich. "Ik ben hier net ingetrokken. Ik heb nog niet eens een wasmand, dus het slingert nu overal en nergens."

"Ik heb in ieder geval wel voor het stapelbed gekozen", vertelt hij met een grijns. "Als ik dan wakker word heb ik vanuit het raam uitzicht op de Amsterdamse groene bossen." Nu woont Yusuf nog alleen, maar binnenkort zal er een internationale chaletgenoot bij hem intrekken, met wie hij de kamer moet delen. "Het is niet bepaald wat ik verwachtte toen ik naar Amsterdam kwam. Je stelt je grote steden met gebouwen voor en dan zit je hier in de natuur. Een hele grote verrassing. Maar het is wel heel mooi."

Moeilijk om kamer te vinden

Yusuf vertelt hoe moeilijk het was om een kamer te vinden in Nederland. "Ik stuitte op allemaal ingewikkelde regelgeving toen ik vanuit Bahrein op zoek was naar een kamer. Tweedejaars studenten kregen voorrang, dus makkelijk was het allemaal niet." Als noodoplossing kan hij tot februari op het vakantiepark blijven wonen. "Dus ik moet tijdens mijn studie keihard door blijven zoeken. Op zoek naar een kamer voor de rest van het collegejaar."

De Bahreiner kijkt toch met goede moed vooruit. "Dit is nog maar het begin van mijn eerste jaar en het gaat vast geweldig zijn." En ook over het vinden van een kamer op de studentenhuizenmarkt is hij hoopvol, "hoewel ik eigenlijk ook weet dat het heel ingewikkeld is en ontzettend duur gaat zijn".