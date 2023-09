Nu Azerbeidzjan de strijd is aangegaan met de zelfverklaarde republiek Nagorno-Karabach, vragen sommigen zich af waarom Europa gas blijft importeren uit het land. Van sancties is op het moment nog geen sprake. En het is nog maar de vraag of die er komen.

Per 1 januari zal de afgescheiden Armeense regering van de enclave Nagorno-Karabach de macht overdragen aan Azerbeidjan. Al 65.000 Armeniërs zijn op de vlucht geslagen, uit angst voor etnische zuiveringen. Ondertussen blijft het opvallend stil in de rest van Europa.

Voorspelbaar

Advocaat Gurgen Hakopian van De Brauw Blackstone Westbroek schreef vorig jaar oktober al een opiniestuk voor het Clingendael Instituut, waarin hij voorspelde dat Azerbeidzjan het gebied binnen zou vallen. "Als je het conflict in die regio een beetje volgt dan zie je dit van mijlenver aankomen", zegt hij. "Vorig jaar viel hij (president Ilham Aliyev van Azerbeidzjan, red.) Armenië al binnen. Het staakt-het-vuren werd toen meermaals geschonden."

Hakopian woonde zelf tot zijn zesde in Armenië. De situatie in Nagorno-Karabach noemt hij extreem pijnlijk. "Ik heb gelukkig geen vrienden om familie in het gebied wonen. Maar het is toch je volk."

EU heeft economische belangen

Hakopian denkt dat de Westerse wereld de aanval van Azerbeidzjan niet heeft willen zien. "Ze zijn verblind door economische belangen." Voor 2021 importeerde Europa nog geen gas uit het land, maar sindsdien is het aandeel Azerbeidzjaans gas op de totale gasimport van de Europese Unie flink opgelopen.

3 procent van het gas in Europa was afkomstig uit Azerbeidzjan, inmiddels is dat 5 procent. "Met het ene land in oorlog besluiten we geen gas te kopen, maar met de andere sluiten we een verdrag", zegt Hakopian vol ongeloof.

De rol van Hongarije

Maar de EU zal op korte termijn waarschijnlijk geen sancties opleggen, zoals bij Rusland gebeurde, denkt Hakopian. Daarvoor is namelijk een unanieme beslissing nodig. "Landen als Nederland, Duitsland en Frankijk denken hier wel over na. Maar het grote probleem is dat Hongarije en Azerbeidzjan een hele goede relatie hebben. Hongarije zal niet snel instemmen met sancties, dus Azerbeidzjan waant zich veilig."

"De Armenen zijn teleurgesteld en boos op de houding van Europa. Ze voelen zich compleet in de steek gelaten. De EU durft ook nog niet te zeggen dat hier gewoon sprake is van een etnische zuivering."