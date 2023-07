Rusland stapte deze week uit de graandeal en bombardeerde vervolgens infrastructuur voor de graanexport in Oekraïense havensteden. President Poetin voert daarmee een langetermijnplan uit, zegt defensie-analist Patrick Bolder. "Dit is economische wurging."

Rusland heeft het stopzetten van de graandeal met Oekraïne en de daaropvolgende aanvallen in het land bewust zo gepland, denkt voormalig luchtmachtofficier Bolder, die als defensie-analist is verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS). "Dit lijkt wel heel goed getimed, juist nu de oogst eraan zit te komen."

Graandeal jaar geleden gesloten

De graandeal tussen Oekraïne en Rusland werd precies een jaar gesloten in Istanboel. De overeenkomst kwam met bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties tot stand kwam en maakte het mogelijk om vanuit Oekraïense havens graan en andere landbouwproducten te exporteren via de Zwarte Zee.

In het afgelopen jaar werd de overeenkomst tot drie keer toe verlengd. Rusland dreigde in die tijd verschillende keren eruit te stappen uit onvrede over de westerse sancties tegen het land. Toen maandag de graandeal opnieuw moest worden verlengd, liet Rusland weten helemaal te stoppen met de afspraak.

Havens gebombardeerd

Na het verlopen van de graandeal voerde Rusland bovendien aanvallen uit op verschillende havensteden in Oekraïne. Zo werd Odessa meerdere nachten achter elkaar bestookt met raketten en drones. Naast gebouwen werden ook onder meer opslagplekken voor graan gebombardeerd, Volgens de Oekraïense autoriteiten zouden daarbij tonnen aan landbouwproducten zijn vernietigd.

Het bombarderen van havens aan de Zwarte Zee is een langetermijnstrategie van Rusland om de economische toekomst van Oekraïne onzeker te stellen, zegt Bolder. "Je ziet dat dit soort doelen de laatste dagen weer veel gebombardeerd worden."

'Rusland profiteert hiervan'

Door opslaglocaties te vernietigen heeft Oekraïne straks geen plek meer om de oogst - die nu van het land wordt gehaald - op te slaan, legt hij uit. "Daardoor zullen de opbrengsten van onder andere graan voor het tweede jaar op rij slecht zijn. En zo ontzeg je Oekraïne geld en verzwak je het land op lange termijn."

Dat Rusland juist nu is gestopt met de graandeal is dan ook zeker niet toevallig, denkt Bolder. Volgens hem profiteert Rusland namelijk van de onzekere situatie: "Terwijl Oekraïne economisch schade wordt toegedaan, kan Rusland haar graan juist tegen hogere prijzen verkopen." Afgelopen week is de graanprijs weer flink omhoog geschoten.

Bron: EPA Vrijdag werd een opslagplaats voor graan in Odessa geraakt bij een Russische aanval

Uitzichtloze situatie

De voortdurende oorlog in Oekraïne zet landen in Europa onder verdere druk terwijl het einde volgens hem 'nog lang niet' in zicht is. "Noch Oekraïne als Rusland heeft op dit moment zin om te onderhandelen. Beide partijen zien kansen om er meer uit te halen dan nu", ziet hij.

Als er nergens ruimte voor onderhandeling is, blijf je vechten, legt de defensie-analist uit. "En ze kunnen allebei nog doorvechten: Rusland heeft genoeg mensen en materieel, ook al is het verouderd, en Oekraïne is dan weer sterker met westerse wapensystemen." Het is een uitzichtloze situatie, concludeert Bolder. "Ik zie geen uitweg."