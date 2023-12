Onervaren en binnen 3 maanden klaargestoomd worden voor een (kick)bokswedstrijd: het gebeurt binnen studentenverenigingen steeds vaker. Vechtsportbonden zijn blij met die toenemende populariteit, maar er zijn grote risico's.

"Het helpt het criminele imago van boksen te verminderen", zegt voorzitter van boksbond World Muay Thai Association (WMTA) Glen Huisman, die blij is met de toegenomen populariteit van de vechtsport onder studenten.

Aantrekkelijk voor studenten

Maar waar komt die populariteit vandaan? "Het is wel echt vet, zo'n boksgala. Ik vind het een uitdaging om iets nieuws te leren", vertelt geneeskundestudent Cecilia Balzer (23) die meedoet aan een trainingstraject. Volgens sportsocioloog Koen Breedveld speelt naast het uitdagende karakter ook uiterlijk vertoon een grote rol in de toenemende populariteit van dit soort evenementen.

"Jongeren zijn veel bezig met hoe zij zich aan de buitenwereld presenteren. Vechtsport sluit hierbij aan, je kan elkaar ook nog uitdagen." Sportfilosoof en -historicus Ivo van Hilvoorde vult aan: "Er is altijd een grote behoefte om je verbonden te voelen met anderen. Dat kan het beste als je samen iets beleeft. En dat wordt versterkt als er een denkbeeldige of symbolische 'vijand' is die verslagen moet worden. En nog meer als dat gepaard gaat met gezamenlijk lijden."

Weten waar je aan begint

Ook bedrijven dragen bij aan de toenemende populariteit. Zij bieden volledige pakketten aan waarmee studenten zich kunnen voorbereiden op de door hen georganiseerde gala's. De studenten zelf hoeven zich niet met de organisatie te bemoeien. Maar niet alle studenten weten waar ze aan beginnen, als ze zo'n pakket aanschaffen, zeggen experts.

De informatiebijeenkomsten zijn bijvoorbeeld niet verplicht en worden door veel studenten niet bezocht. Ook worden veiligheidsrisico's zoals knock-out gaan of hersenschuddingen niet altijd genoemd. Veel experts maken zich daarom zorgen over de veiligheid van de studenten-(kick)boksgala's.

Studenten-(kick)boksgala's steeds populairder

Twijfels over programma

De zorgen lopen uiteen. Zo zijn er twijfels over hoe goed het programma onervaren boksers kan klaarstomen voor een echte wedstrijd, in zo'n korte tijd.

Student Cecilia vertelt dat ze zelf verantwoordelijk is voor het aantal trainingen dat ze volgt, haar eet -en drinkgewoontes en haar levensstijl. Uiteindelijk worden er selectief deelnemers gekozen die mee mogen vechten.

Gevaarlijkste tak van boksen

Ondanks dat niet iedereen uiteindelijk mag meedoen, maken experts zich zorgen. Eén van hen is Ed van Wijk, ringarts en voorzitter van de medische commissie van de boksbond. Hij is verantwoordelijk voor de medische gezondheid van de deelnemers. "Vooropgesteld, ik vind het geweldig", maar 3 maanden trainen, vindt Van Wijk te kort.

"Na 3 maanden training denken ze dat ze Muhammad Ali zijn." Daarom noemt Van Wijk deze vorm van boksen 'de gevaarlijkste tak van boksen'. Hij merkt dat de studenten vaak na de eerste ronde al uitgeput zijn, waardoor hun dekking in de rondes daarna omlaag gaat. Iedere keer is hij bang dat een student knock-out gaat.

Bron: EenVandaag Ed van Wijk, voorzitter medische commissie bij de boksbond

Zorgen vanuit professionele hoek

Ook trainers en professionele (kick)boksers hebben hun twijfels over de gala's. Dit ligt vooral aan de duur en de persoonlijke begeleiding die de programma's bieden. In het protocol van de Nederlandse Boksbond staat dat je minstens 6 tot 9 maanden moet trainen voordat je aan een wedstrijd kan beginnen.

Voormalig wereldkampioen in vier verschillende kickboksdisciplines Perry Ubeda legt uit: "Om met die impact en pijn om te kunnen gaan, moet je echt langer dan 3 maanden trainen om niet in je angstmodus te schieten."

Matchmaking essentieel voor veiligheid

De risico's liggen niet alleen bij de minimale voorbereiding van de studenten. Het is ook essentieel dat ze worden gematcht aan een goede tegenstander, waarbij wordt gekeken naar gewicht en ervaring. Het idee van matchmaking is dat studenten een spannend en gelijkwaardig gevecht hebben.

Maar bij studenten-(kick)boksgala's, waar soms maar veertig deelnemers aan meedoen, kan goede matchmaking lastig zijn. In 2023 ging het mis in Amsterdam. Twee deelnemers werden aan elkaar gematcht terwijl zij 8 kilo verschilden. Het gevolg: een knock-out binnen 30 seconden.

Hersenschade

Dat jonge studenten eventuele hersenschade oplopen, baart Ubeda zorgen. "Voor een student vind ik het zonde, omdat het jonge gasten zijn die de rest van hun leven hun hersencapaciteit nodig hebben."

Neuropsycholoog Lot Verburgh onderschrijft wat Ubeda zegt. Zij onderzocht de effecten van full-contact sporten op het brein van kinderen en vond dat de sport negatief is voor je cognitief vermogen tot 18 jaar. Naar jongvolwassen is nog geen onderzoek gedaan, maar Verburgh vertelt dat tot je 25e je hersenen in ontwikkeling zijn, en ze kan zich daarom voorstellen dat klappen bij studenten ook negatieve gevolgen kunnen hebben.

Bron: EenVandaag Meervoudig wereldkampioen Perry Ubeda

Maakt studenten sterker

Eigenaar van Thenextgen Duco Vermeulen reageert dat hij deze trajecten aanbiedt, omdat veel studenten kampen met mentale problemen. Hij geeft aan dat veel studenten zeggen dat de trajecten hen mentaal en fysiek sterker hebben gemaakt.

Ook zegt hij de veiligheid van de studenten te allen tijde te waarborgen en dat hij geen weet heeft van studenten met blijvende schade. Vermeulen zegt dat zijn bedrijf alleen matches maakt waarvan zij zeker weten dat deze tot een veilig gevecht zullen leiden. Ook vindt hij een trainingsperiode van 3 maanden voldoende voor een veilig gevecht.